Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

Desiree Mumm.
Desiree Mumm. Autor/allikas: riigikogu kantselei
Riigikogu esimehe Lauri Hussari abina asus teisipäeval tööle varasemast eelkõige sotsiaalmeedia sisulooja, näitleja ja lauljana tuntud Desiree Mumm.

Lauri Hussari büroos on töötajaid kolm: tema nõunik Indrek Tarand, abi Airi Arrak ning alates 23. septembrist ka Desiree Mumm.

Riigikogu kantselei pressinõunik Maris Meiesaar ütles ERR-ile, et Mummi töösuhe on seadusest tulenevalt tähtajaline ehk seotud riigikogu esimehe volituste ajaga ning selle töökoha täitmine ei eelda avalikku konkurssi.

"Abi töökoha eesmärk on esimehele tööks vajaliku informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja edastamine, asjaajamise ning külaliste vastuvõtu korraldamine," loetles Meiesaar.

Sealhulgas peab Mumm oma uuel ametikohal koguma ja süstematiseerima informatsiooni esimehe töövaldkonda kuuluvates küsimustes, valmistama ette esimehe nõupidamisi ja koosolekuid ning vajadusel neid protokollima, korraldama Hussari külaliste vastuvõtte ning toetama teda suhtlemisel avalikkuse ja meediaga.

Meediasuhtlus tähendab muu hulgas sotsiaalmeedia- ja kommunikatsioonikanalite igapäevast haldamist ning kommunikatsiooniplaanide koostamist ja elluviimist.

Vajadusel peab Mumm saatma Hussarit ka töökohtumistel, nõupidamistel ja visiitidel ning riigikogu esimehe ülesandel vahendama informatsiooni riigikogu liikmetele, fraktsioonidele, kantselei juhtkonnale ja struktuuriüksustele ning teistele institutsioonidele.

Toimetaja: Karin Koppel

