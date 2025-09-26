Elering hangib 1000 MW ulatuses saartalitluse tootmisvõimsust

Elektri põhivõrguettevõte Elering alustab riigihanget juhitavat võimsust pakkuvatele tootjatele, et soetada saartalitlusvõime tagamise teenust enam kui 1000 megavati mahus.

Saartalitlusvõime tagamine tähendab hanke tingimuste kohaselt Eesti elektrisüsteemi iseseisvat toimimist erakorralises olukorras vähemalt 10 päeva järjest.

Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul on tegemist eeskätt energiajulgeoleku meetmega. "Süsteemihalduri ülesanne on tagada riigis energia varustuskindlus. Peame olema valmis kõikideks ootamatusteks ja kohapealsete juhitavate elektrijaamade tagamine erakorralisteks olukordadeks, kus näiteks riikidevahelisi ühendusi ei ole võimalik kasutada, toetab just seda eesmärki, " selgitas Kilk.

Minimaalseks juhitavate võimsuste vajaduseks 2026. aastal on Elering hinnanud 1036 MW. Täpne maht hinnatakse üle enne iga-aastast hankimise perioodi ja see võib muutuda tulenevalt tiputarbimise prognoosi muutusest.

Suure tõenäosusega osutub sellise juhitava võimsuse pakkujaks riigile kuuluv Eesti Energia.

Teenuslepingut oleks võimalik pikendada ühe aasta võrra ilma uut hanget korraldamata.

Teenuse rahastamise katmiseks lisandub 2026. aasta algusest tarbijate võrguteenuse arvele uus rida nimetusega varustuskindluse tasu. Prognoosi järgi on selle tasu mõju keskmisele kodutarbijale üle kahe euro kuus koos käibemaksuga, teatas Elering.