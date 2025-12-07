X!

EL plaanib strateegilist reformi energiavõrgu tugevdamiseks

Majandus
Elektriliinid.
Elektriliinid. Autor/allikas: Elering
Majandus

Euroopa Liit töötab välja keskse plaani liikmesriikide vahel energia ülekannet takistavate kitsaskohtade kaotamiseks, teeb kindlaks investeeringuvajadused energiataristusse ja koostab projektid nende lünkade täitmiseks, et sundida riike oma energiainfrastruktuuri piiride-üleselt ja sektorite vahel paremini koordineerima.

"Euroopa Liit võtab piiriülese energiavõrgu ehitamisel kasutusele uue ülalt-alla lähenemisviisi, kuna kitsaskohtade püsimisel ning pakkumise ja nõudluse mitteühildamise tõttu võidakse kaotada miljardeid eurosid, ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jørgensen väljaandele Financial Times (FT).

Jørgensen selgitas, et Euroopa Liidu dekarboniseerimise ja energiajulgeoleku eesmärkide jaoks on suurim oht elektrivõrgu aeglane ehitamine.

"Euroopas on see tohutu probleem ja me kaotame igal aastal miljardeid pakkumise sunnitud piiramise ja [võrgu] kitsaskohtade tõttu," ütles ta. Võrgu ülekoormusest tulenevad kulud ulatusid 2022. aastal 5,2 miljardi euroni ja võivad EL-i energiaregulaatori ACERi andmete kohaselt tõusta 2030. aastaks 26 miljardi euroni.

Jørgenseni sõnul teeb Euroopa Komisjon liikmesriikide ja põhivõrguettevõtjatega koostööd, et leida valdkonnad, kus investeeringuid kõige rohkem vajatakse, ning rõhutas, et uus meetod ei kujuta endast Brüsseli poolt võimu haaramist.

"See ei ole nullsummamäng, kus EL saab rohkem võimu ja seeläbi liikmesriigid vähem võimu. Tegelikult, andes EL-ile uusi pädevusi, anname ka liikmesriikidele võimaluse teha rohkem ja paremini," ütles ta, lisades, et see tähistab paradigma muutust taristu planeerimisel.

Kunagisest Euroopa Söe- ja Teraseliidust välja arenenud Euroopa Liit on pidevalt vaeva näinud oma energia siseturu täiustamisega. 2015. aastal esmakordselt välja pakutud "energialiit" pole veel lõpule viidud. "On pisut paradoksaalne, et meil on siseturg, mis toimib tomatite või hambapasta müümiseks paremini kui energia jaoks, kuna energia on praegu meie konkurentsivõime ja julgeoleku jaoks nii oluline ning loomulikult tahavad kõik kliimamuutustega võidelda," ütles Jørgensen.

Taastuvenergia, näiteks tuule- ja päikeseenergia kiire levik, mis on palju volatiilsemad ja hajutatumad energiaallikad kui gaasi- või söeküttel töötavad elektrijaamad, tähendab veelgi suuremat vajadust elektrivõrku uuendada ja tugevdada.

Komisjon töötab järgmisel kolmapäeval esitatava dokumendi eelnõu kohaselt välja energiainfrastruktuuri planeerimise põhjaliku EL-keskse stsenaariumi, märkis FT.  Brüssel algataks ka lünkade täitmise protsessi, mille käigus pakutaks välja projekte energiavõrkudes leiduvate rahuldamata vajaduste rahuldamiseks.

Saksa mõttekoja Agora Energiewende eelmisel kuul avaldatud aruande kohaselt võiks EL aastatel 2030–2050 säästa üle 560 miljardi euro, kui liikmesriigid koordineeriksid oma energiainfrastruktuuri planeerimist sektorite lõikes.

"Ülalt-alla lähenemine stsenaariumide väljatöötamisele aitaks tuvastada valdkondi, kus on vaja investeeringuid," öeldakse aruandes.

Aprillis toimunud suur elektrikatkestus Pürenee poolsaarel ja eelmisel suvel Kreekas toimunud elektrienergia hinnatõus on tugevdanud argumenti Brüsseli suurema sekkumise järele, on ametnikud öelnud.

Brüssel loob ka EL-i tasandi lahendused loamenetluste lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, mis võivad praegu võtta mitu aastat ja takistada oma suure halduskoormusega energiaprojektide elluviimist.

Samas ütles hispaanlasest Euroopa Parlamendi liige Nicolás González Casares, kes juhtis eelmisel aastal läbirääkimisi EL-i elektrituru reeglite üle, et on mures selle pärast, et komisjoni uus lähenemisviis võib ignoreerida keskkonnakaitset ja tekitada õiguslikku ebakindlust, eeldades projektide vaikimisi heakskiitu ehituse ajakava kiirendamiseks. "Energiaüleminek õnnestub ainult siis, kui see on kiire, aga ka õiglane ja jätkusuutlik," rõhutas vasaktsentristist saadik.

Uue lähenemisviisi esimene katse toimub kaheksal kavandatud "energiakiirteel", mis hõlmavad ühendusi Püreneedes, Küprost Mandri-Euroopaga ühendavaid kaableid ja vesiniku torujuhtmeid Lõuna- ja Edela-Euroopas.

Samuti avaldab komisjon liikmesriikidele juhised kriitiliste elektrivõrguga ühendamise projektide prioriseerimiseks, et vähendada järjekordi, mis mõnel juhul ulatuvad aastatepikkuse ja on mõnes riigis viinud energiatarbimise piiramiseni.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Financial Times

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu

10:55

Saksamaa valitsus vähendab lennunduse toetamiseks makse

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:39

Venemaa rünnakus Sumõ oblastile sai viga vähemalt seitse inimest Uuendatud

10:17

Iisrael tõmbab tunnelites olevate Hamasi võitlejate ümber silmust koomale

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:48

Sirli Zupping: uus ÕS annab paberil kindluse ja veebis vabaduse

09:45

Eesti Rahva Muuseumi staatus on lahtine

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.12

Sõja 1383. päev: Kellogg: Ukraina rahuleping on väga lähedal Uuendatud

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

07.12

Kauksisse kanalisatsiooni ehitamine paneb elanikud muretsema Uuendatud

07.12

Hegseth kiitis Balti riike kaitsesse panustamise eest

07.12

Eksperdid: Euroopa peab arvestama, et USA julgeolekupoliitika on muutunud

07.12

Euroopa poliitikud lükkasid Trumpi kriitika tagasi

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Kirke Kangro: ajaloolise ebaõigluse tähis tuleb avalikust ruumist välja tõrjuda

ilmateade

loe: sport

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

loe: kultuur

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

08:39

Keelesäuts. Tehisaru kirjandusmaitsest

08:00

Minu elu muutnud raamat | Erik Abner ja "Neandertali inimene. Kadunud genoome otsimas"

07.12

Raamatukaupluste müügihitid tulid eesti kirjanikelt

loe: eeter

08:50

Galerii ja video: R2 minilaivil musitseeris Rute

07.12

Marina Laikjõe: eesti naised võiksid prantslannadelt õppida julgust

07.12

Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

Raadiouudised

09:20

Nurme sigala on peagi uute põrsastega taasasustatud

09:20

Raadiouudised (08.12.2025 09:00:00)

07.12

Kohalikud tunnevad muret kehvas olukorras oleva Kauksi oja pärast

07.12

Põltsamaa vallas on uues võimuliidus viis erinevat osapoolt

07.12

Uus süsteem paljastab õpilaste varjatud mõtlemisprotsessid

07.12

Päevakaja (07.12.2025 18:00:00)

06.12

Reinsalu kutsus Isamaa volikogul üles koostama valitsemise tegevuskava

06.12

Selleks, et koolides saaks kasutusele võtta tehisarul põhineva tööriista, tuleb muuta seadust

06.12

Audru kiriku torn sai tagasi oma risti ja uue tornikuuli

06.12

Valga valla uued juhid lubavad avatud valitsemist ja suuremat ühisosa Lätiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo