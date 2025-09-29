X!

Eestis pole siiani lõhkeainete testimiseks vajalikku laborit

Autor/allikas: mil.ee
Eesti kaitsetööstusettevõtted peavad täitma lõhkeaine või pürotehnilise vahendi käitlemiseks vajalikke eeskirju. Osa selleks vajalikke toiminguid pole aga üldse võimalik Eestis teha. Ka ettevõtjad, kes juba lõhkeainega tegutsevad, pidid vajalikud katsed tegema välismaal.

Kaitsevägi on juba aastaid saanud jalaväemiine Eesti ettevõtjalt. Tõsi küll, neid komplekteeritakse siiani välismaal. Kui tahta lõhkematerjali toota Eestis, on selleks vaja käitlemise luba, kohta, kindlustust. Kuid alustuseks tuleb käideldaval ainel määrata ohuklass, ütleb üks teine kaitsetööstusettevõtja. Tekib küsimus, kus seda teha, kui oleks vaja teha proovilõhkamisi?

"Konkreetset kohta – see sõltub ka tootest endast, sõltub sellest, mis katset on vaja teha, selles suhtes läheneme juhtumipõhiselt. Aga kindlasti, kui endal know-how'd ei ole, kuidas neid eksperimente läbi teha, oma kompetentsist jääb puudu, siis on alati võimalik kaasata ka teisi osapooli," lausus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tehnikaosakonna juhataja Lauri Kütt.

Ettevõtja plaanib Eestis toota raketi propellantit ehk käivitit, mis on pürotehniline vahend. Ta pöördus Tartu Ülikooli katsekotta küsimusega, kus seda katsetada saaks.

"Eestist mul neid leida ei õnnestunud. Aga andsin kolme välislabori kontaktandmed. Üks oli Rootsis, Tšehhis ja Poolas. Kuna meie labor on seitse-kaheksa aastat tagasi sarnases valdkonnas analüüse teinud, siis meil olid varasemast teadmised ja kontaktid olemas nende laboritega," ütles Tartu Ülikooli katsekoja juhataja Koit Herodes.

Seitse-kaheksa aastat on teada vajadus lõhkeaineid testida, ometi pole sellist laborit siiani Eestis. Labor on kulukas, ütles katsekoja juhataja. Seda ehku peale keegi ei raja. Kuivõrd tasuks labor end ära, kui kaitsetööstusettevõtetel oleks pikaajalised riigi tellimused ette näidata?

"Raske öelda. Ei oska niimoodi kommenteerida isegi. Riigipoolset tuge vajab üsna kindlasti," ütles Herodes.

"Aktuaalne kaamera" rääkis kahe kaitsetööstusettevõtjaga. Üks neist tegigi oma ohuklasside määramiseks vajalikud eeltööd ära välismaa laboris, teine valmistub selleks.

Toimetaja: Marko Tooming

Eestis pole siiani lõhkeainete testimiseks vajalikku laborit

