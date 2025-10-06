X!

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

Raadiouudised
Raadiouudised

Möödunud nädalal teavitas regionaal- ja põllumajandusministeerium, et lõpetab väikejärvedesse angerjate asustamise toetamise ja see jätkub vaid Võrtsjärve, kus angerjapüük on majanduslikult tasuv ja kalurid on suutelised kõrgeid püügiõigustasusid maksma.

Samas plaanib riik lähiaastatel kalurite rahalist panust asustamisse selliselt suurendada, et jõutaks 100 protsendini. Järgmiseks aastaks kavandatakse kalurite omaosaluseks 90 protsenti. Kalureid paneb see perspektiiv muretsema.

Marii Kangur

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:41

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

15:39

Läti ehitab Iecavasse Rail Balticu kontorihoone Uuendatud

15:20

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

15:20

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

15:20

WSJ: Hiina aitab Iraanil naftasanktsioonidest mööda hiilida

15:12

Parempoolsed ei saanud debativaidluses ERR-iga esialgset õiguskaitset

15:11

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

15:02

Koduse saalijalgpalli hooaja esimese karika võitis Ravens

14:35

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:04

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

11:02

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

05.10

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

11:56

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

05.10

Neeme Väli: kui Ukraina saab Tomahawki raketid, aitab see nende võidule kaasa

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:41

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

15:02

Koduse saalijalgpalli hooaja esimese karika võitis Ravens

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

loe: kultuur

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

14:01

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

13:42

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

13:39

ETV2 toob vaatajate ette viis dokumentaali Pärnu filmifestivali tänavusest kavast

loe: eeter

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

12:56

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

11:25

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

09:20

Raadiouudised (06.10.2025 09:00:00)

05.10

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

05.10

Saaremaal kandideerivad esinumbritena uued näod

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo