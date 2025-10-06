Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

Möödunud nädalal teavitas regionaal- ja põllumajandusministeerium, et lõpetab väikejärvedesse angerjate asustamise toetamise ja see jätkub vaid Võrtsjärve, kus angerjapüük on majanduslikult tasuv ja kalurid on suutelised kõrgeid püügiõigustasusid maksma.