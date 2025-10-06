Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast
Möödunud nädalal teavitas regionaal- ja põllumajandusministeerium, et lõpetab väikejärvedesse angerjate asustamise toetamise ja see jätkub vaid Võrtsjärve, kus angerjapüük on majanduslikult tasuv ja kalurid on suutelised kõrgeid püügiõigustasusid maksma.
Samas plaanib riik lähiaastatel kalurite rahalist panust asustamisse selliselt suurendada, et jõutaks 100 protsendini. Järgmiseks aastaks kavandatakse kalurite omaosaluseks 90 protsenti. Kalureid paneb see perspektiiv muretsema.
Marii Kangur