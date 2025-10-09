Kaitseväe koosseisu luuakse tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

Tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatuse ülesandeks on kaitseväe kasvu juhtimine ning väestruktuuri pideva uuendamise ja olukorrateadlikkuse tagamine. Lisaks toob loodav struktuuriüksus kokku kaitseväe ja tsiviilsektori oskusteabe ning ressursid, et tagada arendusprojektide kiireim ja tugevaim elluviimine.

Tulevikuvõime ja innovatsiooniväejuhatuse eesmärk on koostöös kaitsetööstusega testida, arendada ja ellu viia tuleviku kaitsevõimeid, ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

"Väejuhatuse roll on koondada teadmised ja välja töötada tegevusviisid, mis võimaldavad reageerida kriitilistele võimelünkadele kiirendatud korras ja sealjuures lahendustele kõrget kvaliteeti tagades. Meie tegevused hõlmavad kogu ahelat lünkade tuvastamisest lahenduste soetamiseni ning arvesse võttes kogu kaitseväe vajadusi ja võimalusi. Innovatsioon ei seisne siinkohal alati uute lahenduste leiutamises, vaid kogu Eestis olemasoleva väärindamises ja läbimõeldud rakendamises – on need siis teadmised, vahendid, taristud või parimad praktikad," ütles kaitseväe tulevikuvõime ja innovatsiooniväejuhatuse ülem major Ivo Peets.