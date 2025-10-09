X!

Kaitseväe koosseisu luuakse tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

Eesti
Õppus Orkaan.
Õppus Orkaan. Autor/allikas: Eesti Kaitsevägi
Eesti

Valitsus kiitis heaks kaitseministeeriumi esitatud eelnõu kaitseväe põhimääruse muutmiseks, millega luuakse kaitseväe koosseisu uus struktuuriüksus – tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus.

Tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatuse ülesandeks on kaitseväe kasvu juhtimine ning väestruktuuri pideva uuendamise ja olukorrateadlikkuse tagamine. Lisaks toob loodav struktuuriüksus kokku kaitseväe ja tsiviilsektori oskusteabe ning ressursid, et tagada arendusprojektide kiireim ja tugevaim elluviimine.

Tulevikuvõime ja innovatsiooniväejuhatuse eesmärk on koostöös kaitsetööstusega testida, arendada ja ellu viia tuleviku kaitsevõimeid, ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

"Väejuhatuse roll on koondada teadmised ja välja töötada tegevusviisid, mis võimaldavad reageerida kriitilistele võimelünkadele kiirendatud korras ja sealjuures lahendustele kõrget kvaliteeti tagades. Meie tegevused hõlmavad kogu ahelat lünkade tuvastamisest lahenduste soetamiseni ning arvesse võttes kogu kaitseväe vajadusi ja võimalusi. Innovatsioon ei seisne siinkohal alati uute lahenduste leiutamises, vaid kogu Eestis olemasoleva väärindamises ja läbimõeldud rakendamises – on need siis teadmised, vahendid, taristud või parimad praktikad," ütles kaitseväe tulevikuvõime ja innovatsiooniväejuhatuse ülem major Ivo Peets.

Toimetaja: Marko Tooming

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:14

Soome prokurör kaebab Eagle S-i kohtuotsuse edasi ringkonnakohtusse

12:11

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

12:05

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:38

Itaalia tahab keelata nikaabi ja burkade kandmise

11:31

Ringkonnakohus jättis Vene meediale kirjutanud ajakirjaniku süüdi riigireetmises

11:26

Kaido Kirikmäe avaldas albumi "Tuli tuha all"

11:14

Kaitseväe koosseisu luuakse tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

11:13

Marko Kohv: sood leevendavad nii põudu kui ka üleujutusi

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

08.10

Sõja 1323. päev: Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

12:11

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

09:48

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

08.10

TÜ kalasöömiskampaania tingimused tekitasid reklaamiagentuurides imestust

08.10

Eesti Panga hinnangul on juurdehindlus selgelt kasvanud, kaupmehed ei nõustu

08.10

USA võimud vahistasid Los Angelese hiigelpõlengu süütamises kahtlustatava

08.10

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

loe: kultuur

11:26

Kaido Kirikmäe avaldas albumi "Tuli tuha all"

11:07

Pildid: Viljandis kitarrifestival algas TamTami kontserdi ja avajämmiga

10:51

Kellerteatris esietendub Paul Piigi triller "Viimane kolimine"

10:47

Galerii: filharmoonia kammerkoor tähistas Londonis Arvo Pärdi 90. sünnipäeva

loe: eeter

11:07

105-aastane endine õpetaja: oma juubelil teen külalistele alati etteütlust

09:56

"Ringvaade" külastas Eesti ainsat näitlevat hobust

08:55

Inimjuustest kunst: disainer meisterdas kiharatest tumba

07:01

Eksperdid: libameditsiini võidukäik viitab süsteemsele kriisile tervishoius

Raadiouudised

10:40

Ilmateenistus lubab tänaseks vahelduva pilvisusega soojemat ilma

10:00

Soome president ja peaminister on visiidil Washingtonis

10:00

Iisrael ja Hamas nõustusid vaherahukava esimese etapiga

10:00

Tallinnas on puudus õpetajatest

09:25

Raadiouudised (09.10.2025 09:00:00)

08.10

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

08.10

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo