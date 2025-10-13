Eesti kehtestas Läti poliitikule Aleksei Roslikovsile sissesõidukeelu

Eesti kehtestas lühiajalise sissesõidukeelu Läti poliitikule, endisele parlamendiliikmele ja praegusele Riia linnavolikogu liikmele Aleksei Roslikovsile, kes juhib parteid Stabiilsus.

Esmaspäeva õhtul pidi Roslikovs osalema riigikogu endise liikme Olga Ivanova korraldatud üritusel.

Roslikovs teatas sotsiaalmeedias, et tal õnnestus Eesti-Läti piir küll ületada, kuid politsei peatas tema auto pärast piiriületust. Roslikovs sai Eesti võimudelt teada, et tal on riiki sisenemise keeld.

Siseminister Igor Taro ütles ERR-i venekeelsele uudisteportaalile, et tal jääb üle soovida Roslikovsile kiiret koduteed.

Siseministeeriumi teatel on Roslikovsile kehtestatud lühiajaline sissesõidukeeld, mis aegub 20. oktoobril. Taro ütles, et otsus tehti poliitiku tegevusega seotud riskide hindamise põhjal.

"Kui inimesel on halvad kavatsused seoses sellega, mida nad Eestis üritavad teha, eriti seoses Venemaa agressiooni toetamisega, siis pole neil siin kohta. Eriti valimisnädalal, eriti nii tundlikul ajal. Ma arvan, et see on kõigile konkreetseks eeskujuks," lausus Taro.

Olga Ivanova nimetas Roslikovsile sissesõidukeelu kehtestamist vastuvõetamatuks. "Kui võim võitleb vaba sõna ja avatud aruteluga, siis on see nõrkuse, mitte tugevuse tunnus," lausus ta.