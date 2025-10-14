X!

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

Finnairi lennuk. Pilt on illustratiivne.
Finnairi lennuk. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Maanus Kullamaa/Tartu 2024
Lennufirma Finnair tuvastas, et mitme lennuki istmekatted puhastati veega ning sellise puhastusmeetodi mõju tulekaitsele ei ole nõuetekohaselt kontrollitud. Finnair tühistas seetõttu kümneid lende.

"Meil on kaheksa A320-tüüpi lennukit, millega praegu ei lennata," ütles esmaspäeval ettevõtte kommunikatsioonijuht Mari Kanerva.

Tühistamiste põhjus on reisijate istmete ohutuse tagamine.

"Pideva lennukõlblikkuse järelevalve käigus avastati, et nende konkreetsete lennukite istmekatteid on pestud veega ning selle puhastusmeetodi mõju tulekaitsele ei ole nõuetekohaselt kontrollitud," selgitas Kanerva.

Tema sõnul teeb ettevõte nüüd nõuetele vastavaid katseid, et lennukid saaksid võimalikult kiiresti liinile naasta.

Praegu pole veel teada, kui kaua olukord kestab ning kas lennufirma peab veelgi lende tühistama. Soome rahvusringhääling Yle teatas teisipäeval, et Finnairi otsus mõjutab reisimist ka kolmapäeval.

"Teavitame kliente tühistamistest otse ja anname endast parima, et leida neile võimalikult kiiresti uued lennud. Kuna praegu on sügisene koolivaheaeg, võib alternatiivsete lendude saadavus olla piiratud," ütles Kanerva.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Yle

