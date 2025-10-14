EISA-st lahkuma sunnitud Aare Järvanist sai riigikantselei majandusnõunik

Riigikantseleis on seni olnud kaks teadusnõuniku kohta, kuid 8. oktoobril allkirjastas riigisekretär Keit Kasemets käskkirja, millega muutis strateegiabüroo ühe teadusnõuniku ametenimetuse majandusnõunikuks.

Samast kuupäevast alustas sellel ametikohal tööd Aare Järvan.

Jane-Liina Liiv valitsuse kommunikatsioonibüroost ütles ERR-ile, et majandusnõuniku ametinimetus anti senisele teadusnõuniku kohale põhjusel, et see annab ametikoha valdkondliku fookuse kohta selgemat infot.

"Ametikoha täitmiseks korraldati avalik konkurss, kuhu kandideeris kaheksa inimest," ütles Liiv.

Konkursi võitnud Järvani kuupalk on 4300 eurot.

Varem pikalt rahandusministeeriumi kantslerina töötanud Järvan on olnud ka endiste peaministrite Andrus Ansipi ja Taavi Rõivase majandusnõunik, viimati oli ta aga ametis EISA juhatuse liikmena, kuni nõukogu ta augusti lõpus tagasi kutsus.