Trump: Hispaaniat tuleks NATO kohustuste mittetäitmise eest karistada

Välismaa
Hispaania peaminister Pedro Sanchez
Hispaania peaminister Pedro Sanchez Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Carlos Castro
Välismaa

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et kaalub Hispaaniale tollimaksude kehtestamist karistuseks selle eest, et riik ei kavatse täita NATO kaitsekulutuste eesmärki.

"Ma arvan, et see on NATO suhtes väga lugupidamatu. Tegelikult mõtlesin ma sellele, et karistada neid nende tegevuse eest kaubandustollidega ja ma võin seda ka teha," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele.

Eelmisel nädalal rääkis Trump, et NATO peaks kaaluma Hispaania väljaarvamist oma liikmete hulgast, kuna riik keeldub tõstmast kaitsekulutusi alliansis kokku lepitud tasemele.

NATO liikmed leppisid USA survel juunis kokku oma sõjaliste kulutuste järsus suurendamises – viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) – , mis on peatähtis Trumpi jaoks, kes soovib, et eurooplased kulutaksid rohkem oma kaitsele.

Kokkuleppe kohaselt läheks viiest protsendist SKP-st 3,5 protsenti otsesteks sõjalisteks kulutusteks ja 1,5 protsenti laiematele julgeolekuga seotud investeeringutele. Hispaania oli ainus riik, kes keeldus seda kohustust võtmast.

Sellest teatanud Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sanchez ütles siis, et viie protsendi eesmärk on kokkusobimatu "meie heaoluriigi ja meie maailmavaatega".

Hispaania liitus Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga 1982. aastal. Hispaania kulutab praegu kaitsele vaid 1,3 protsenti SKP-st. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, AFP, Politico

