Trumpi sõnul on Gaza relvarahu endiselt jõus

"Jah, on küll," ütles Trump ajakirjanikele vastuseks küsimusele, kas relvarahu on endiselt jõus. Ka Iisraeli sõjavägi teatas hiljem, et Gazas on vaherahu taastatud.

Iisrael ja Hamas on varem süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises.

Iisraeli ametnike sõnul toimus pühapäeval nende relvajõudude vastu mitu rünnakut, kolmel korral ründas Hamas Iisraeli sõdureid, kes olid niinimetatud kollase joone taga ehk teispool joont, kuhu Iisraeli väed rahulepingu järgi peale pantvangide vabastamist taandusid. Iisrael korraldas seejärel Gaza lõunaosas rünnakuid Hamasi vastu.

Trump andis samas mõista, et Hamasi juhtkond ei olnud viimaste Iisraeli-vastaste rünnakutega seotud. Trump süüdistas rünnakutes Hamasi sees tegutsevaid mässulisi.

Trump siiski kinnitas, et olukorrale leitakse lahendus. "Kuid igal juhul tegeletakse sellega korralikult. Sellega tegeletakse karmilt, aga korralikult," rääkis Trump.

"Nagu te teate, on nad olnud üsna ohjeldamatud. Nad on tulistanud ja me arvame, et juhtkond pole sellesse ehk segatud," kordas Trump.

USA asepresident JD Vance märkis, et relvarahu perioodil tuleb arvestada nii tõusude kui ka mõõnadega. Ta kutsus Pärsia lahe riike üles looma julgeolekutaristut, et tagada Hamasi desarmeerimine.

Vance lisas, et Trumpi administratsiooni liige külastab lähiajal Iisraeli, et olukorraga kohapeal tutvuda. Asjaga kursis olevate allikate sõnul sõidab Vance ise sel nädalal Iisraeli, vahendas telekanal CNN.

Hamas on alustanud ka verist võitlust konkureerivate rühmituste vastu. Iisrael on samas teatanud, et relvastab Hamasi-vastaseid rühmitusi.

Euroopa Välissuhete Nõukogu Gaza ekspert Muhammad Shehada ütles telekanalile CNN, et need rühmitused tegutsevad nüüd Iisraeli poolt okupeeritud Gaza aladel, korraldavad rünnakuid ja taanduvad seejärel tagasi kaitstud aladele.