Netanyahu lükkas tagasi Trumpi kiidetud Gaza-plaani

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas pühapäeval tagasi USA presidendi Donald Trumpi kiidetud Gaza rahuplaani, lubades, et sõjavägi ei lahku enne, kui äärmusrühmitus Hamas on tõeliselt relvituks tehtud.

"Iisrael lükkab 15-punktilise dokumendi tagasi. Iisraeli kaitsevägi (IDF) ei vii üksusi välja enne, kui Hamas on tõeliselt relvituks tehtud ning jätkab ohtude tõrjumist meie vägede ja kodanike vastu," ütles Netanyahu valitsuse istungil.

Netanyahu lubas pühapäeval takistada Iraanil tuumarelva hankimast, seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni ja Araabia riikidega.

"Tahan veel kord rõhutada: kokkuleppega või ilma, senikaua kui mina olen peaminister, ei saa Iraan tuumarelva," ütles Netanyahu valitsuse istungil.

Iisrael on pikka aega väitnud, et Iraan püüab omandada tuumarelva.

Palestiina islamistlik äärmusrühmitus Hamas teatas laupäeval, et on endiselt valmis jätkama USA toetatud Gaza rahuplaaniga ja nõudis Iisraelile surve avaldamist, mis omakorda väidab, et ei ole nõustunud tehingu viimase osaga.

Hamas teavitas USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi kokku kutsutud nn rahunõukogu, et toetab plaani viimast etappi, mille kohaselt annaksid võitlejad relvad üle sõjast laastatud territooriumil loodavale Palestiina valitsuskomiteele.

"Hamas ja teised rühmitused on vahendajatele kinnitanud oma valmisolekut alustada lepingu rakendamist ja liikuda edasi teise etappi, tingimusel, et see saab Iisraeli heakskiidu ja et Iisrael alustab lepingu rakendamist," ütles Hamasi anonüümsust palunud ametnik AFP-le. "Hamas nõuab tungivalt, et USA administratsioon avaldaks Iisraelile survet, et sundida teda lepingust kinni pidama ja teise etappi edasi liikuma."

Netanyahu, keda ootab oktoobris ees raske tagasivalimisvõitlus ja kes seisab silmitsi oma parempoolse valijaskonna laialdase vastuseisuga Gaza tehingule, ütles teisipäeval, et Iisrael ei ole rahunõukogu esitatud eelnõuga nõustunud.

Trump tervitas eelmisel nädalal läbimurdena seda, et Hamas oli nõustunud plaani kohase relvitustamisega, kusjuures rahunõukogu teatas, et Iisrael viib samaaegselt läbi järkjärgulise vägede väljaviimise suuremast osast Gazast.

Netanyahu kohtus esmaspäeval rahunõukogu Gaza eriesindaja Nickolay Mladenoviga, kes muutis oma seisukohta ja ütles, et Iisrael viib oma väed välja alles pärast Hamasi täielikku relvitustamist.