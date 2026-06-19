Times: lahingud Liibanonis nurjasid USA ja Iraani rahukõnelused

Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah' vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne The Times.

Iraan loobus neljapäeval Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub sel nädalal USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel.

Vastuseks lükkas USA asepresident JD Vance edasi oma reisi Šveitsi ning Šveitsi välisministeerium teatas, et ei võõrusta kõnelusi plaanitud ajal.

USA president Donald Trump hoiatas Iisraeli varem sõja eskaleerimise eest relvarühmituse vastu.

Iisrael jätkas pealetungi strateegiliselt tähtsa Lõuna-Liibanoni linna suunas. Liibanoni võimude teatel hukkus öistes õhurünnakutes vähemalt 16 inimest. Iisraeli sõjaväe andmetel tapsid Hezbollah' rünnakud neli sõdurit, nende seas ohvitseri ja tankipataljoni ülema, mis kutsus esile Iisraeli karmi liini pooldavate ministrite vihase reaktsiooni.

Iraani pealäbirääkija Mohammad-Bagher Ghalibaf ütles reedel, et läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega jäävad Teherani "punaste joonte" raamidesse.

"Nagu oleme näidanud varasematel läbirääkimistel, jääme kindlaks seatud tingimustele ja punastele joontele ning Iraani rahva huvide kaitsmisele," ütles Ghalibaf riikliku uudisteagentuuri IRNA vahendusel.

"Kui vaenlane püüab minna liiale, oleme tõestanud, et meie sõrm on päästikul ja me ei kõhkle vaenlasele purustavat vastulööki andmast," lisas Ghalibaf.

Iisraeli sõjavägi (IDF) teatas reedel enam kui 80 Hezbollah' sihtmärgi tabamisest Liibanonis ning kümnete rühmituse liikmete tapmisest vastusena sellele, mida Iisrael nimetas relvarahu rikkumiseks.

"Öö jooksul ründas Iisraeli kaitsevägi enam kui 80 juhtimiskeskust, terroristi, raketipositsiooni ja muud terroritaristut Nabatieh' piirkonnas ning mujal Lõuna-Liibanonis nii julgeolekutsoonis kui ka väljaspool seda," teatas armee.

"Lisaks likvideeriti rünnakute käigus kümneid juhtimiskeskustes tegutsenud Hezbollah' võitlejaid," lisas IDF.

Hezbollah teatas varem, et tulistas Ali al-Taheri mägede lähistel paiknenud Iisraeli vägesid rakettide ja miinipildujatulega. Tegemist on strateegilise kõrgendikuga, mis kõrgub Lõuna-Liibanonis asuva Nabatieh' linna kohal.

Rühmitus teatas ka Iisraeli tankide ründamisest, väites, et soomus- ja jalaväeüksused üritasid tungida Ali al-Taheri mägede põhjaküljele. Hezbollah' sõnul jätkusid kokkupõrked ka pärast teadet.

Iisraeli rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir ütles reedel, et "iga Iisraeli ema pisara eest peab nutma tuhat Liibanoni ema".

"Kogu Liibanon peab põlema. Aitab sellest pingpongist. Lähis-Idas ei võideta mõõdukate vastuste ja vaoshoitusega – tuleb minna lõpuni. Hävitada. Purustada terror," kirjutas Ben-Gvir sotsiaalmeedias.

Rahandusminister Bezalel Smotrich lisas: "On aeg rääkida tulega. Avada põrgu väravad."

Jätkuv konflikt ja Iisraeli kontroll selle üle, mida riik nimetab julgeolekutsooniks Lõuna-Liibanonis, ähvardab paisata piirkonna taas laiemasse sõtta. Iraan on teatanud, et ei hülga oma liitlast Hezbollah'd, ning ähvardanud rünnata uuesti Iisraeli, kui viimase löögid peaksid tabama Liibanoni pealinna Beirutit.

Pärast seda, kui Trump kutsus Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut üles olema "mõistlikum", kritiseeris Vance neljapäeva õhtul Iisraeli tegevust.

"Iga riikliku julgeoleku probleemi ei saa lahendada lihtsalt inimesi tappes," ütles Vance.

Samuti pöördus ta Iraaniga sõlmitud kokkuleppe Iisraeli kriitikute poole, hoiatades neid "ründamast ainsat võimsat liitlast, kes neil maailmas veel alles on", ning meenutas, et kaks kolmandikku Iisraeli relvastusest pärineb Ameerika Ühendriikidest.

USA ja Iraani vahel sõlmitud 14-punktiline vastastikuse mõistmise memorandum näeb ette USA sanktsioonide viivitamatu leevendamise, et võimaldada Iraani naftakaubandust, ning lubab Iraani kohustuste täitmise korral lõpuks tühistada kõik Ameerika sanktsioonid, sealhulgas ÜRO mandaadiga kehtestatud piirangud.

Dokument näeb ette ka 300 miljardi dollari suuruse investeerimisfondi loomise Iraani jaoks juhul, kui saavutatakse lõplik kokkulepe Iraani tuumaprogrammi küsimuses.

Trumpi Lähis-Ida eriesindaja Steve Witkoff ütles allikate sõnul Kongressi liikmetele peetud kinnisel briifingul, et Iraan lubaks ÜRO tuumajärelevalveasutusel, Rahvusvahelisel Aatomienergia Agentuuril (IAEA), kontrollida oma tuumarajatisi ning alustada rikastatud tuumamaterjali asukohtade kaardistamist.

Varem avaldati Iraani kõrgeima juhi ajatolla Mojtaba Khamenei nimel avaldus, milles toetati otseläbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. Tegemist oli tema esimese avaliku reaktsiooniga kokkuleppele. Samas märkis ta, et vastutus lepingu eest lasub mõõdukaks peetaval presidendil Masoud Pezeshkianil, kuna tema ise on kokkuleppe vastu "põhimõtteliselt".

"Kui Ameerika pool esitab liiga suuri nõudmisi, ei võta me neid vastu," seisis kirjalikus avalduses.

Kokkulepe on pälvinud kriitikat mitte ainult Iisraeli poliitikutelt, kes peavad seda Iraanile järeleandmiseks, vaid ka osalt vabariiklastelt USA Kongressis.

"Need narrid, kes arvavad, et ma pole olnud Iraani suhtes piisavalt karm ajal, mil aktsiaturg püstitas just uue rekordi ja naftahinnad kukuvad, on kas kadedad, pahatahtlikud või rumalad," kommenteeris Trump neljapäeval kriitikat leppe suhtes.