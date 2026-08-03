Palestiinlaste teatel hukkus Iisraeli õhurünnakutes Gazale 18 inimest

Iisraeli teist päeva jätkunud õhurünnakutes Gaza sektorile sai pühapäeval surma vähemalt 18 palestiinlast, teatasid kohalikud meedikud. Rünnakud toimusid vaatamata USA presidendi Donald Trumpi teadaandele, et eelmise aasta relvarahuleppe elluviimisel on saavutatud oluline läbimurre.

Gaza sektoris tegutsevate Palestiina tervishoiuametnike sõnul pommitasid Iisraeli sõjalennukid alates koidikust Gaza linna sektori põhjaosas, Deir al-Balahi linna piirkonna keskosas ning Khan Younise piirkonda lõunas. Tulemuseks oli viimaste nädalate suurim ööpäevane hukkunute arv.

Trumpi neljapäevane väide, et Hamas ja teised Palestiina relvarühmitused on nõustunud relvad loovutama, tekitas lootust, et konflikti lõpetamise püüdlustes on saabunud pöördepunkt.

Pühapäeval ütles Iisraeli energeetikaminister Eli Cohen, kes kuulub peaminister Benjamin Netanyahu julgeolekukabinetti, et valitsus annab Hamasile võimaluse relvastusest loobuda, kuid ta on väga skeptiline, et see tegelikult juhtub.

Cohen ütles Iisraeli sõjaväeraadios, et Gazas rünnakute peatamiseks ei ole sõlmitud ühtegi kokkulepet ning kui Hamas ei loobu relvadest, peab Iisrael – kes kontrollib juba niigi umbes 70 protsenti Gaza territooriumist – võtma kontrolli kogu enklaavi üle.

"Ameerika Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppes on meie seisukoht, et Hamas tuleb likvideerida. See on esimene asi, mis peab juhtuma," lisas ta.

Hiljem ütles Netanyahu büroo pressiesindaja Reutersile, et Iisrael on väljendanud USA-le muret relvastusest loobumise plaani pärast.

"Iisraeli kõige olulisem mure on see, et enne Hamasi täielikku ja tegelikku relvitustamist ei tohi midagi toimuda," ütles peaministri kantselei pressiesindaja Doron Spielman.

Rünnakud tabasid telklaagreid, korterit ja elumaja

Palestiina tervishoiuametnike sõnul hukkus Deir al-Balahis toimunud õhurünnakus vähemalt neli inimest. Eraldi rünnakus sai Khan Younise lähedal Mawasi piirkonnas viis inimest vigastada ning süttisid põlema mitmed telgid, teatas tsiviilkaitse.

Palestiina ametnike sõnul hukkusid Mawasis ühe maja pihta antud löögis abielupaar ja nende üheksa-aastane poeg.

Gaza linnas hukkusid kortermaja tabanud rünnakus veel üks abielupaar koos lapsega. Lisaks tapsid Iisraeli löögid Egiptuse esinduse lähedal asunud telgilaagris kaks inimest. Hiljem hukkus Gaza linna idaosas paiknevas Zeitouni linnaosas veel kaks inimest.

Sektori põhjaosas Jabalia lähedal hukkus samuti üks inimene, teatasid Palestiina ametnikud.

Iisraeli sõjaväe teatel oli Deir al-Balahi kortermaja pihta antud rünnaku sihtmärgiks kaks Hamasi eliitüksuse Nukhba komandöri.

Sõjaväe sõnul olid Gaza linna ja Jabalia rünnakute sihtmärgiks samuti "sõjalised operatiivtöötajad", kuid nende juhtumite asjaolusid alles uuritakse.

Hiljem pühapäeval hukkus Gaza linnas Saraya väljaku lähedal auto pihta antud õhurünnakus vähemalt kolm palestiinlast, teatasid meedikud.

Rahuplaan ja diplomaatilised pingutused

Trumpi loodud ning USA juhitav Gaza relvarahu järelevalveorgan Board of Peace avaldas reedel 15-punktilise tegevuskava, mis kirjeldab relvarahukokkuleppe lõpliku elluviimise samme.

Board of Peace'i Gaza erisaadik Nickolay Mladenov ütles, et rünnakud jätkusid vaatamata selle organi ja vahendajate pingutustele veenda palestiina rühmitusi tegevuskava heaks kiitma.

Ta kirjutas sotsiaalmeediakeskkonnas X, et teeb koostööd kõigi osapoolte, vahendajate ja piirkondlike partneritega, et vähendada pingeid ja luua tingimused presidendi plaani täielikuks elluviimiseks.

"Püsiva rahu saavutamine on keeruline, kuid võimalik, kui kõik annavad oma parima," ütles Mladenov.

Gaza tervishoiuametnike andmetel on pärast oktoobris saavutatud relvarahu Iisraeli rünnakutes hukkunud vähemalt 1230 palestiinlast. Hamas ei avalda oma võitlejate kaotuste statistikat.

Iisraeli andmetel on samal ajavahemikul hukkunud neli Iisraeli sõdurit.

Hamas: oleme näidanud üles paindlikkust

Hamasi sõnul peab Iisrael enne relvade üleandmist lõpetama rünnakud Gazas ja viima oma väed tagasi vastavalt relvarahuleppe põhitingimustele. Alles seejärel on Hamas valmis loovutama relvastuse uuele Palestiina juhtorganile, mis peaks Gaza valitsemise üle võtma.

Hamasi kõrge ametniku sõnul on rühmitus näidanud üles märkimisväärset paindlikkust, kuid süüdistas Iisraeli selles, et viimane püüab rünnakuid intensiivistades kujundada olukorda oma kasuks.

"See eskalatsioon, mis langeb kokku edusammudega poliitilisel tasandil, näitab selgelt, et okupatsioonivõim soovib nurjata sõja lõpetamise püüdlused ja kehtestada jõuga uut olukorda," ütles Basem Naim oma avalduses.

Araabia Ühendemiraatides elav endine Fatahi kõrge ametnik Mohammed Dahlan kirjutas Facebookis, et Donald Trumpi väimees ja USA algatuse üks võtmenõunikest Jared Kushner on talle öelnud, et teeb koostööd Iisraeliga, et peatada rünnakud Gazale.

Dahlani sõnul jätkuvad kontaktid Ameerika Ühendriikidega, et tagada kokkuleppe täielik elluviimine. Tema hinnangul sõltub edu nüüd sellest, kas Iisrael lõpetab täielikult oma igapäevased rünnakud Gazale.

Reuters pöördus kommentaari saamiseks USA välisministeeriumi poole seoses Dahlani väidetega. Iisrael ei olnud artikli avaldamise ajaks kommentaari andnud.