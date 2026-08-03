X!

Palestiinlaste teatel hukkus Iisraeli õhurünnakutes Gazale 18 inimest

Välismaa
Iisraeli raketitabamuse saanud sõiduk Gazas.
Iisraeli raketitabamuse saanud sõiduk Gazas. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Iisraeli teist päeva jätkunud õhurünnakutes Gaza sektorile sai pühapäeval surma vähemalt 18 palestiinlast, teatasid kohalikud meedikud. Rünnakud toimusid vaatamata USA presidendi Donald Trumpi teadaandele, et eelmise aasta relvarahuleppe elluviimisel on saavutatud oluline läbimurre.

Gaza sektoris tegutsevate Palestiina tervishoiuametnike sõnul pommitasid Iisraeli sõjalennukid alates koidikust Gaza linna sektori põhjaosas, Deir al-Balahi linna piirkonna keskosas ning Khan Younise piirkonda lõunas. Tulemuseks oli viimaste nädalate suurim ööpäevane hukkunute arv.

Trumpi neljapäevane väide, et Hamas ja teised Palestiina relvarühmitused on nõustunud relvad loovutama, tekitas lootust, et konflikti lõpetamise püüdlustes on saabunud pöördepunkt.

Pühapäeval ütles Iisraeli energeetikaminister Eli Cohen, kes kuulub peaminister Benjamin Netanyahu julgeolekukabinetti, et valitsus annab Hamasile võimaluse relvastusest loobuda, kuid ta on väga skeptiline, et see tegelikult juhtub.

Cohen ütles Iisraeli sõjaväeraadios, et Gazas rünnakute peatamiseks ei ole sõlmitud ühtegi kokkulepet ning kui Hamas ei loobu relvadest, peab Iisrael – kes kontrollib juba niigi umbes 70 protsenti Gaza territooriumist – võtma kontrolli kogu enklaavi üle.

"Ameerika Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppes on meie seisukoht, et Hamas tuleb likvideerida. See on esimene asi, mis peab juhtuma," lisas ta.

Hiljem ütles Netanyahu büroo pressiesindaja Reutersile, et Iisrael on väljendanud USA-le muret relvastusest loobumise plaani pärast.

"Iisraeli kõige olulisem mure on see, et enne Hamasi täielikku ja tegelikku relvitustamist ei tohi midagi toimuda," ütles peaministri kantselei pressiesindaja Doron Spielman.

Rünnakud tabasid telklaagreid, korterit ja elumaja

Palestiina tervishoiuametnike sõnul hukkus Deir al-Balahis toimunud õhurünnakus vähemalt neli inimest. Eraldi rünnakus sai Khan Younise lähedal Mawasi piirkonnas viis inimest vigastada ning süttisid põlema mitmed telgid, teatas tsiviilkaitse.

Palestiina ametnike sõnul hukkusid Mawasis ühe maja pihta antud löögis abielupaar ja nende üheksa-aastane poeg.

Gaza linnas hukkusid kortermaja tabanud rünnakus veel üks abielupaar koos lapsega. Lisaks tapsid Iisraeli löögid Egiptuse esinduse lähedal asunud telgilaagris kaks inimest. Hiljem hukkus Gaza linna idaosas paiknevas Zeitouni linnaosas veel kaks inimest.

Sektori põhjaosas Jabalia lähedal hukkus samuti üks inimene, teatasid Palestiina ametnikud.

Iisraeli sõjaväe teatel oli Deir al-Balahi kortermaja pihta antud rünnaku sihtmärgiks kaks Hamasi eliitüksuse Nukhba komandöri.

Sõjaväe sõnul olid Gaza linna ja Jabalia rünnakute sihtmärgiks samuti "sõjalised operatiivtöötajad", kuid nende juhtumite asjaolusid alles uuritakse.

Hiljem pühapäeval hukkus Gaza linnas Saraya väljaku lähedal auto pihta antud õhurünnakus vähemalt kolm palestiinlast, teatasid meedikud.

Rahuplaan ja diplomaatilised pingutused

Trumpi loodud ning USA juhitav Gaza relvarahu järelevalveorgan Board of Peace avaldas reedel 15-punktilise tegevuskava, mis kirjeldab relvarahukokkuleppe lõpliku elluviimise samme.

Board of Peace'i Gaza erisaadik Nickolay Mladenov ütles, et rünnakud jätkusid vaatamata selle organi ja vahendajate pingutustele veenda palestiina rühmitusi tegevuskava heaks kiitma.

Ta kirjutas sotsiaalmeediakeskkonnas X, et teeb koostööd kõigi osapoolte, vahendajate ja piirkondlike partneritega, et vähendada pingeid ja luua tingimused presidendi plaani täielikuks elluviimiseks.

"Püsiva rahu saavutamine on keeruline, kuid võimalik, kui kõik annavad oma parima," ütles Mladenov.

Gaza tervishoiuametnike andmetel on pärast oktoobris saavutatud relvarahu Iisraeli rünnakutes hukkunud vähemalt 1230 palestiinlast. Hamas ei avalda oma võitlejate kaotuste statistikat.

Iisraeli andmetel on samal ajavahemikul hukkunud neli Iisraeli sõdurit.

Hamas: oleme näidanud üles paindlikkust

Hamasi sõnul peab Iisrael enne relvade üleandmist lõpetama rünnakud Gazas ja viima oma väed tagasi vastavalt relvarahuleppe põhitingimustele. Alles seejärel on Hamas valmis loovutama relvastuse uuele Palestiina juhtorganile, mis peaks Gaza valitsemise üle võtma.

Hamasi kõrge ametniku sõnul on rühmitus näidanud üles märkimisväärset paindlikkust, kuid süüdistas Iisraeli selles, et viimane püüab rünnakuid intensiivistades kujundada olukorda oma kasuks.

"See eskalatsioon, mis langeb kokku edusammudega poliitilisel tasandil, näitab selgelt, et okupatsioonivõim soovib nurjata sõja lõpetamise püüdlused ja kehtestada jõuga uut olukorda," ütles Basem Naim oma avalduses.

Araabia Ühendemiraatides elav endine Fatahi kõrge ametnik Mohammed Dahlan kirjutas Facebookis, et Donald Trumpi väimees ja USA algatuse üks võtmenõunikest Jared Kushner on talle öelnud, et teeb koostööd Iisraeliga, et peatada rünnakud Gazale.

Dahlani sõnul jätkuvad kontaktid Ameerika Ühendriikidega, et tagada kokkuleppe täielik elluviimine. Tema hinnangul sõltub edu nüüd sellest, kas Iisrael lõpetab täielikult oma igapäevased rünnakud Gazale.

Reuters pöördus kommentaari saamiseks USA välisministeeriumi poole seoses Dahlani väidetega. Iisrael ei olnud artikli avaldamise ajaks kommentaari andnud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:20

Kommusaar rändesurvest: paanikaks ei ole Eestis põhjust

08:12

Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

07:59

Ukraina ründas drooniarendusega tegelevat ülikooli Belgorodis Uuendatud

07:33

Palestiinlaste teatel hukkus Iisraeli õhurünnakutes Gazale 18 inimest

07:12

Rumeenia sõjavägi üritab plahvatustega päästa tuumajaama tööd

07:04

Trumpi sõnul algavad esmaspäeval uued läbirääkimised Iraaniga

06:49

Aheraineveod Rail Balticu ehitusele hoiavad Tallinna Kopli kaubajaama töös

06:45

Maarika Lepik tuli naistest kirveviskamise maailmameistriks

02.08

U-18 korvpallikoondis kaotas Serbiale ja lõpetas EM-i kümnendana

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02.08

Sõja 1621. päev: Ukraina ründas öösel Engelsi lennubaasi Venemaal Uuendatud

02.08

Ametnikud: plahvatus Venemaa pealinna restoranis oli pommirünnak

02.08

Riik ei plaani kontserdikorraldajatele päästerõngaks maksulangetust

01.08

Alates laupäevast peab politsei mobiilse kiiruskaamera ette märgi paigaldama

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks

02.08

Hirm rahutuste ees muutis Eesti naisluuraja Rootsis kõlvatuks välismaalaseks

01.08

Rändeekspert: migrantide tungimise Ceutasse dirigeeris Maroko riigivõim

02.08

Karusid võib nüüdsest küttida vaid keskkonnaameti eriloal

02.08

Riigikogu juhatus otsib kantseleile uut direktorit

02.08

Itaalia merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri

ilmateade

SPORT

08:12

Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

06:45

Maarika Lepik tuli naistest kirveviskamise maailmameistriks

02.08

U-18 korvpallikoondis kaotas Serbiale ja lõpetas EM-i kümnendana

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

loe: kultuur

02.08

Eesti koorid võidutsesid Itaalia koorifestivalil

02.08

Galerii: Võnke ja Tõrva Tule-Päevade teine päev

02.08

Narva-Jõesuus toimuva festivali "Tuletorn" keskmes on tänavu tuli

02.08

Galerii: Augustibluusi teine päev

loe: eeter

02.08

Robert Jürjendal: muusikuna ei tea sa kunagi, mis ees ootab

02.08

Sulev Valdmaa: lauritsapäeval on tähtsal kohal Kuusalu lood

02.08

Arvamusfestivali uus juht: arutelukultuuri tuleb kasvatada aastaringselt

02.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Aleksei Turovskile

Raadiouudised

02.08

Hiiumaa peab tuletornide aastat, tänaseks on Eestis avatud 14 tuletorni

02.08

Tartus avati talgupäevaga Eesti Rahva Kolahoov

02.08

Vaikses ookeanis küpseb mõõtmisajaloo tugevaim El Niño

02.08

Kindlustusseltsid kutsuvad tähelepanelikkusele reisikindlustuse sõlmimisel

02.08

Päevakaja (02.08.2026 18:00:00)

02.08

Järgmine nädal tuleb suviselt soe

01.08

Sotsiaalmeedia mõjutab inimeste ostukäitumist aina rohkem

01.08

Päevakaja (01.08.2026 18:00:00)

01.08

Narva volikogu kinnitas juhtide palgad ja linnavalitsuse liikmed

31.07

Soodsamad õppelaenu tingimused avavad noortele võimaluse investeerida

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo