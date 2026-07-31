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Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Jim LoScalzo/POOL via CNP/INSTAR
Välismaa

USA president Donald Trump teatas neljapäeval kokkuleppest terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris.

"Rahunõukogu saavutas täna ajaloolise kokkuleppe Hamasi ja kõigi teiste Gaza relvarühmituste täielikuks desarmeerimiseks. See on monumentaalne samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Kui desarmeerimine on lõpule viidud, siis tõmbuvad Iisraeli väed tagasi ning rahvusvahelised jõud hakkavad tegema koostööd uute Palestiina politseijõududega, et võtta vastutus Gaza julgeoleku eest," lisas Trump.

Hamasi kõrged esindajad kinnitasid reedel, et on saavutanud kokkuleppe konflikti lõpetamiseks Iisraeliga. Hamas tegi avalduse pärast Trumpi teadaannet, et relvarühmitus on valmis relvad loovutama.

Kaks Palestiina islamistliku liikumise esindajat ütlesid anonüümsust paludes uudisteagentuurile AFP, et kokkulepe on saavutatud.

Hamasi esindajad kinnitasid ühtlasi, et kokkulepe sisaldab sätteid, mis käsitlevad rühmituse relvastust ja Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist Gaza sektorist.

"Relvastusküsimuses on kokkuleppele jõutud. Samuti on saavutatud kokkulepe Iisraeli vägede järkjärgulise väljaviimise osas sektorist. Nüüd oodatakse vahendajatelt ja rahunõukogult tagatist, et Iisrael järgiks kokkuleppe tingimusi," ütles Hamasi esindaja.

Hamasi desarmeerimise keeruline küsimus on olnud üks peamisi komistuskive alates oktoobrist Iisraeli ja Gaza rühmituse vahel kehtiva relvarahukokkuleppe edendamisel. Trumpi 20-punktise Gaza rahuplaani kohaselt pidi relvarahu teine etapp hõlmama Hamasi desarmeerimist ja Iisraeli vägede järkjärgulist väljaviimist territooriumilt.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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