"Otse uudistemajast" kell 11: Eesti Panga presidendikandidaadid

Sel kolmapäeval on ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" külas Eesti Panga presidendikandidaadid: Andrus Alber, Ülo Kaasik, Kilvar Kessler ja Margus Rink.

Saatejuht Indrek Kiisler vestleb külalistega Eesti Panga rollist ja muutuste vajadusest.

Erandkorras tunniajane saade algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saate põhjal valmib ka Vikerraadio "Reporteritund", mis on eetris kell 14.05.

Eesti Panga nõukogu liikmed on järgmiste võimalike keskpanga kandidaatidena seadnud üles Andrus Alberi, Ülo Kaasiku, Kilvar Kessleri ja Margus Rinki. Uue presidendi plaanib nõukogu valida oktoobri lõpus.