Läti võimud süüdistavad Valka linnapead pettuses

Valga-Valka.
Valga-Valka. Autor/allikas: ERR
Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) kutsus Euroopa Prokuratuuri (EPPO) üles alustama kriminaalmenetlust Valka linnapea Armands Krauklise ja kahe teise omavalitsusametniku vastu. Läti meedia teatas, et KNAB süüdistab Krauklist ja teisi ametnikke pettuses.

KNAB-i andmetel peteti Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Läti riigieelarvest välja üle 168 000 euro. 

Läti televisioon selgitas välja, et juhtum puudutab Kārķi vallas asuvat Līdumi tootmisala, mis avati 2022. aasta alguses ning kus Jasmīni talu plaanis laiendada mahesööda tootmist. Talu omaniku poeg Varis Juškevičs oli Valka piirkonna volikogu liige, kui omavalitsus arendas Līdumi projekti. Tema isa talu on nüüd Līdumi rentnik.

Oktoobri alguses kohalikule ajalehele antud intervjuus tunnistas linnapea Krauklis, et kõnealuse tootmiskoha suhtes on algatatud kriminaalmenetlus. Ta rääkis, et on selles juhtumis peamine kostja ning tal on õigus kaitsele. 

Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et KNAB süüdistab Krauklist veel ühes sarnases pettusejuhtumis. Süüdistus hõlmab ka  Erģemesi vallavalitsuse juhti Pēteris Pētersonsi ja Mūrbūdu pruulikoja juhatuse liiget Krišjānis Putniņši.

KNAB-i andmetel saavad omavalitsused kaasata EL-i struktuurifondide vahendeid tootmishoone ehitamiseks oma territooriumile, mida seejärel pakutakse rendile erafirmale. Kui rajatise potentsiaalne rentnik pole teada ja ta valitakse avaliku pakkumise teel, on omavalitsusel võimalik kaasata kuni 85 protsenti EL-i vahenditest. Kui aga rajatis ehitatakse kindlal eesmärgil ja potentsiaalne rentnik on teada, on kaasrahastus väiksem, jäädes 45-55 protsendi juurde. 

KNAB-i teatel on neil tõendeid, et kolm ametnikku, kes väidetava kuriteo toimepanemise ajal töötasid Valka omavalitsuses, leppisid kokku, et tootmishoone ehitatakse firma huvides. Ametnikud ei teavitanud vajalikke asutusi oma otsusest ning said pettuse teel rohkem raha, kui seadus lubab. Selle käigus peteti Euroopa Regionaalarengu Fondist välja 160 000 eurot ning Läti eelarvest ligi kaheksa tuhat eurot. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

