X!

Politsei: Saaremaal ületavad kiirust peamisel mittesaarlased

Eesti
Politsei.
Politsei. Autor/allikas: politsei
Eesti

Politsei statistika näitab, et vaatamata sellele et uuest aastast liiklusrikkumiste trahvimäärad kahekordistusid, on eelmise aastaga võrreldes kiiruseületajate hulk ikkagi kasvanud. Saaremaal on politseipatrullidele kihutamisega vahele jäänutest 87 protsenti mittesaarlased.

Kolme aasta tagusega võrreldes on tänavu üheksa kuuga mobiilne kiiruskaamera Saaremaal pilte teinud üle kahe korra rohkem - kokku 6295 korda. Ja patrullid on tabanud veel omakorda täiendavalt 900 kihutajat. Enamus kiiruseületamisi on politseipatrullid fikseerinud just Kuressaare-Kuivastu maanteel.

"Väga palju juhtide liikluskäitumist määravad praami ajad. Aga siin on tegelikult oluline see, et juht peab enda aega ja sõitu planeerima, et halvast planeerimisest ei oleks tekkinud seda vajadust kiirust ületada, et praamile jõuda," ütles Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissar Ahto Aulik.

Kui napsustena on politseile Saaremaal vahele jäänud enamuses saarlased ise, siis statistika näitab, et kiirustajad ja kihutajad pole üldsegi kohalikud.

"Käesoleval aastal üheksa kuuga on Saare maakonnas tabatud üle 1700 liiklusrikkuja. Ja nendest üle 900 on olnud kiiruseületajad. Ja nagu statistikast selgub, siis 87 protsenti kiiruseületajatest ei ole Saare maakonna elanikud. Kindlasti siin on suur osa suvel, kus Saare maakonnas liigub palju inimesi mujalt Eestist," sõnas Aulik.

Eelnevad andmed ei arvesta mobiilse kiiruskaamera rikkumisi. Aga üle kogu Eesti on tänavu üheksa kuuga fikseerinud üle 73 000 liiklusrikkumise ja seda on üle 3000 rohkem kui aasta tagasi.

Ei ole aidanud liikluskultuuri parandamisse ka trahvimäärade tõstmine. Üheksa kuuga on liiklusrikkumiste eest riigituludesse laekunud tänavu juba ligi 12 miljonit eurot.

Politsei juhib tähelepanu, et sügisese pimedusega väheneb oluliselt nähtavus ja ohutu kiirus peaks tihti olema lubatud sõidukiirusest isegi väiksem.

"Pimedal ajal halva nähtavusega väheneb ju nähtavusteekond. Ja mida suurem on sõidukijuhi sõidukiirus, seda rohkem läheb tal aega märgata ohtu ja peatada sõiduk," ütles Aulik.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:45

Laupäev algab kerge vihmasajuga

21:41

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

21:33

Endises Murru vanglas tähistati Halloweeni

21:23

Politsei: Saaremaal ületavad kiirust peamisel mittesaarlased

21:21

Jõgeval jätab loodav kolmikliit valimised võitnud Isamaa opositsiooni

21:13

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

21:06

Räppar Mäx Eesti Laulu finaali pääsemisest: ma olen jalust rabatud

20:52

Taro Nõo juhtumist: kas õigussüsteem tegi piisavalt, et seda ära hoida? Uuendatud

20:47

CNN: Pentagon kiitis Ukrainale Tomahawkide andmise heaks, lõplik sõna on Trumpil

20:39

Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna: kirjutasin armastuslaulu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:40

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

30.10

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

10:32

Uus tasu elektriarvel saab olema 3,73 eurot megavatt-tunni kohta

04:49

Iru elektrijaamas seisis elektri tootmine pea neli kuud

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

14:53

Rootslased müüvad Tallinnas Solarise keskuse Piilmannide firmale Uuendatud

07:18

Uuring: võitlemast keelduvaid Vene sõdureid ootab peks, piin ja surm

30.10

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

13:06

Valitsuse kommunikatsioonibüroo saab uue juhi Uuendatud

04:52

Seim kiitis heaks Läti Istanbuli konventsioonist väljaastumise eelnõu

ilmateade

loe: sport

21:41

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

21:13

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

20:37

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

20:20

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima Uuendatud

loe: kultuur

18:58

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

18:56

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

18:54

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

18:53

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

loe: eeter

21:06

Räppar Mäx Eesti Laulu finaali pääsemisest: ma olen jalust rabatud

20:39

Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna: kirjutasin armastuslaulu

20:22

Minimal Windiga Eesti Laulu finaali pääsenud Ant: see on väga südamlik lugu

19:52

Kõik Eesti Laul 2026 finalistid on ​teada

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

15:30

Raadiouudised (31.10.2025 15:00:00)

12:40

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

12:30

Laupäeval sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (31.10.2025 12:00:00)

09:55

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

09:45

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (31.10.2025 09:00:00)

30.10

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo