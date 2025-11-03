Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt hakatakse uuest aastast arvestama väikebusside ja suurte, vähemalt kaheksa istekohaga pereautode registreerimistasu N-kategooria sõidukite määrade järgi, mis toob tasud oluliselt allapoole.

Tüüpilise esmaregistreeritud sõiduki registreerimistasu langeks ligikaudu 2200 eurolt 530 eurole ehk N-kategooria miinimumi lähedale.

"Tegemist on praktilise muudatusega, mis toob soodsama registreerimistasu paljudele peredele ja puuetega inimestele, kellele suurem sõiduk on liikumiseks hädavajalik," ütles asekantsler Evelyn Liivamägi.

Vastav muudatus selliste sõidukite aastamaksu arvestamiseks N-kategooria määrade alusel on juba riigikogu menetluses.

Praegu maksustatakse kaheksa ja üheksa istekohaga väikebusse ja kaubikuid M-kategooria määrade alusel, mis on üksjagu kõrgemad kui N-kategooria sõidukitel. Et nende sõidukite kasutusviis on suuresti sarnane, on põhjendatud rakendada nendele samasugust registreerimistasu arvestust nagu N-kategooria puhul.

Muudatuse tulemusel väheneks riigieelarve laekumine kuni miljoni euro võrra aastas, kuid see aitab paremini arvestada sõidukite tegeliku kasutusotstarbega ja vähendada maksukoormust.