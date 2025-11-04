X!

Uute autode müük jäi ka oktoobris mullusest poole väiksemaks

Majandus
Kasutatud autode müügiplats
Kasutatud autode müügiplats Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Oktoobris müüdud uute sõiduautode arv oli tänavuse aasta kuises võrdluses suuruselt kolmas ning müük on kasvanud järjest viimased kolm kuud, kuid müüdud autode kogus on siiski 52,6 protsenti väiksem kui eelmise aasta oktoobris, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL). Ligi kaks kolmandikku kõigist müüdud uutest sõiduautodest olid hübriidautod.

Tänavu oktoobris müüdi Eestis 1266 uut sõiduautot, samas kui eelmise aasta oktoobris läks läheneva automaksu ootuses kaubaks 2673 uut sõiduautot, selgus teisipäeval AMTEL-i avaldatud statistikast. Selle aasta kümne kuuga on Eesti automüüjad andnud klientidele üle 10 688 uut sõiduautot ehk 42,2 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

Uute sõiduautode müük 2024. ja 2025. aastal. Autor/allikas: AMTEL

Oktoobris kasvas taas müüdud hübriidautode osakaal, neid müüdi 806 ehk 63,7 protsenti kõigist müüdud uutest sõiduautodest. Selle aasta jooksul on müüdud 6663 hübriidautot, mida on 28 protsenti vähem kui eelmise aasta kümne kuuga (9250). Eelmisel aastal müüdi kümne kuuga 9250 hübriidautot ja need moodustasid 50 protsenti kõigist uutest sõiduautodest.

Elektriautosid müüdi 77 ja nende osakaal oli 6,1 protsenti. Kokku on selle aasta kümne kuuga müüdud 735 elektriautot, mida on 33 protsenti vähem kui eelmise aasta jaanuarist oktoobri lõpuni (1101 elektriautot). Võrreldes eelmise aastaga on elektriautode müük õige pisut kasvanud – kui eelmisel aastal oli oktoobri lõpuks müüdud uutest sõiduautodest elektriautosid 6,0 protsenti, siis tänavu on neid kõigist müüdud sõiduautodest 6,9 protsenti.

Kolmandat kuud järjest oli kõige populaarsem automark Škoda 207 müüdud autoga. Järgnesid Toyota ja KIA, vastavalt 187 ja 120 autoga. Samadest automarkidest olid pärit ka enimmüüdud mudelid: Skoda Kodiaqe müüdi 81, KIA Sportage'id 79 ja Toyota Corollasid 67 autot.

Uute sõiduautode klasside lõikes müüdi oktoobris enim erinevaid maastureid (SUV/SUC). Keskmise suurusega maastureid müüdi 546 (ehk 43,1 protsenti kõigist müüdud uutest sõiduautodest), väikeseid maastureid 254 (20,1 protsenti) ja suuri maastureid 70 (5,5 protsenti). Keskmiste ja väikeste maasturite müük langes eelmise aastaga võrreldes suhteliselt vähem (47 protsenti) kui koguautomüük.

Kui valdav osa automarke näitab sel aastal müügi vähenemist, siis mõne, väiksema müügiga automargi sõidukeid on müüdud ka sama palju või isegi rohkem: Chevrolet'sid müüdi kolm (mullu kümne kuuga üks, ehk tõus 200 protsenti), Minisid 20 (mullu 17, kasv 17,6 protsenti), Alfa Romeosid müüdi seitse (mullu kuus, ehk kasv 16,7 protsenti). Lamborghinisid (48), Aston Martineid (5), DFSK-sid (5), Knause (1) müüdi tänavu kümne kuuga sama palju kui mullu sama ajaga.

AMTEL tõdes, et kosumise märke ei näita ka tarbesõidukite turg ning oktoobris müüdi vaid 249 uut tarbesõidukit, mida on 33,8 protsenti vähem kui mullu oktoobris. Kokku on tänavu kümne kuuga müüdud 2642 uut tarbesõidukit ehk 30,3 protsenti vähem kui möödunud aasta samal perioodil.

Uute tarbesõidukite müük 2024. ja 2025. aastal. Autor/allikas: AMTEL

Automarkidest oli tarbesõidukitest edukaim Toyota 32 sõidukiga, järgnesid Ford (29) ning võrdselt 28 sõidukit müünud Scania ja Renault.

Veokite segmendis tegid parima tulemuse Scania (28) ja Volvo (20).

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:46

Kuressaare ja Kärdla lennujaama reisijate arv on languses

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:44

PÖFFi elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

12:37

Maris Lauri: Isamaa valetas valijatele Uuendatud

12:35

Roomas varises osaliselt kokku keskaegne torn

12:26

Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

12:25

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (04.11.2025 12:00:00)

12:12

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

12:12

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

09:04

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

03.11

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

ilmateade

loe: sport

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

11:48

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

loe: kultuur

12:44

PÖFFi elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

loe: eeter

12:26

Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

09:33

Loomaarst: merisea põhitoit peab olema hein, mitte porgand ja müsli

08:26

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Reti

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

Raadiouudised

09:55

Riigil jääb tööjõumaksudena saamata üle 100 miljoni euro aastas

09:50

Pärnu kuursaal võib taas uksed avada tuleval suvel

09:50

Vihmasadu liigub pärastlõunal saartelt mandrile

09:45

Riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

09:25

Raadiouudised (04.11.2025 09:00:00)

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

03.11

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

03.11

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo