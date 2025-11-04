Uute autode müük jäi ka oktoobris mullusest poole väiksemaks

Oktoobris müüdud uute sõiduautode arv oli tänavuse aasta kuises võrdluses suuruselt kolmas ning müük on kasvanud järjest viimased kolm kuud, kuid müüdud autode kogus on siiski 52,6 protsenti väiksem kui eelmise aasta oktoobris, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL). Ligi kaks kolmandikku kõigist müüdud uutest sõiduautodest olid hübriidautod.

Tänavu oktoobris müüdi Eestis 1266 uut sõiduautot, samas kui eelmise aasta oktoobris läks läheneva automaksu ootuses kaubaks 2673 uut sõiduautot, selgus teisipäeval AMTEL-i avaldatud statistikast. Selle aasta kümne kuuga on Eesti automüüjad andnud klientidele üle 10 688 uut sõiduautot ehk 42,2 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

Uute sõiduautode müük 2024. ja 2025. aastal. Autor/allikas: AMTEL

Oktoobris kasvas taas müüdud hübriidautode osakaal, neid müüdi 806 ehk 63,7 protsenti kõigist müüdud uutest sõiduautodest. Selle aasta jooksul on müüdud 6663 hübriidautot, mida on 28 protsenti vähem kui eelmise aasta kümne kuuga (9250). Eelmisel aastal müüdi kümne kuuga 9250 hübriidautot ja need moodustasid 50 protsenti kõigist uutest sõiduautodest.

Elektriautosid müüdi 77 ja nende osakaal oli 6,1 protsenti. Kokku on selle aasta kümne kuuga müüdud 735 elektriautot, mida on 33 protsenti vähem kui eelmise aasta jaanuarist oktoobri lõpuni (1101 elektriautot). Võrreldes eelmise aastaga on elektriautode müük õige pisut kasvanud – kui eelmisel aastal oli oktoobri lõpuks müüdud uutest sõiduautodest elektriautosid 6,0 protsenti, siis tänavu on neid kõigist müüdud sõiduautodest 6,9 protsenti.

Kolmandat kuud järjest oli kõige populaarsem automark Škoda 207 müüdud autoga. Järgnesid Toyota ja KIA, vastavalt 187 ja 120 autoga. Samadest automarkidest olid pärit ka enimmüüdud mudelid: Skoda Kodiaqe müüdi 81, KIA Sportage'id 79 ja Toyota Corollasid 67 autot.

Uute sõiduautode klasside lõikes müüdi oktoobris enim erinevaid maastureid (SUV/SUC). Keskmise suurusega maastureid müüdi 546 (ehk 43,1 protsenti kõigist müüdud uutest sõiduautodest), väikeseid maastureid 254 (20,1 protsenti) ja suuri maastureid 70 (5,5 protsenti). Keskmiste ja väikeste maasturite müük langes eelmise aastaga võrreldes suhteliselt vähem (47 protsenti) kui koguautomüük.

Kui valdav osa automarke näitab sel aastal müügi vähenemist, siis mõne, väiksema müügiga automargi sõidukeid on müüdud ka sama palju või isegi rohkem: Chevrolet'sid müüdi kolm (mullu kümne kuuga üks, ehk tõus 200 protsenti), Minisid 20 (mullu 17, kasv 17,6 protsenti), Alfa Romeosid müüdi seitse (mullu kuus, ehk kasv 16,7 protsenti). Lamborghinisid (48), Aston Martineid (5), DFSK-sid (5), Knause (1) müüdi tänavu kümne kuuga sama palju kui mullu sama ajaga.

AMTEL tõdes, et kosumise märke ei näita ka tarbesõidukite turg ning oktoobris müüdi vaid 249 uut tarbesõidukit, mida on 33,8 protsenti vähem kui mullu oktoobris. Kokku on tänavu kümne kuuga müüdud 2642 uut tarbesõidukit ehk 30,3 protsenti vähem kui möödunud aasta samal perioodil.

Uute tarbesõidukite müük 2024. ja 2025. aastal. Autor/allikas: AMTEL

Automarkidest oli tarbesõidukitest edukaim Toyota 32 sõidukiga, järgnesid Ford (29) ning võrdselt 28 sõidukit müünud Scania ja Renault.

Veokite segmendis tegid parima tulemuse Scania (28) ja Volvo (20).