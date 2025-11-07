Tehnikaülikool kulutab tudengite leidmise kampaaniale 1,6 miljonit eurot

Tallinna tehnikaülikool otsib meediaagentuure, kes aitaks neil järgmise nelja aasta jooksul kuni 1,6 miljoni euro eest tagada nähtavuse, usaldusväärsuse ja mainekasvu. Kampaaniat põhjendab ülikool vajadusega jõuda võimalikult paljude tulevaste tudengiteni.

Tehnikaülikool soovib, et uuest aastast tegutsema hakkavad meediapartnerid toetaks ülikooli esindatust meediakanalites, et tagada nähtavus ning usaldusväärsuse ja maine kasv nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Tehnikaülikooli turunduse keskuse juhataja Kadri Kiigema-Voorel ütles ERR-ile, et nad teevad vastuvõtukampaaniat koos meediapartneritega, et jõuda võimalikult paljude tulevaste tudengiteni nii Eestis kui ka mujal maailmas.

"Kuna ülikool on avalik-õiguslik sihtasutus, valitakse koostööpartnerid riigihankega," lisas Kiigema-Voorel.

Hankega otsitavate ettevõtete viimase kolme majandusaasta aastane müügitulu peab ulatuma vähemalt 800 000 euroni, tagamaks, et ta suudab kvaliteetselt ja tähtajaks tööülesandeid täita.

Meediapartner peab kasutama uudseid lahendusi, pakkuma analüütikat ja oskusteavet, tundma meediaturu trende ja võimalusi ning vastavalt vajadustele väljundeid pakkuma, et ülikool oma eesmärke saavutaks.

Proovitööna tahab tehnikaülikool agentuurilt maine- ja sisseastumiskampaania meedialahendust ning ülikooli programmiturundust.

Raamlepingu kavatseb ülikool sõlmida kuni kolme pakkujaga neljaks aastaks ning lepingu maht on maksimaalselt 1,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Kampaania kulud kaetakse ülikooli eelarvest. Virumaa kolledži õppekavade reklaami toetab osaliselt ka õiglase ülemineku fond.