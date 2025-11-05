RMK soovib 2026. aasta uuendusraiete pindalaks 8410 hektarit

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ettepanek 2026. aasta optimaalseks uuendusraie pindalaks RMK hallatavates metsades on 8410 hektarit. Enne ettepaneku jõudmist energeetika- ja keskkonnaministrile otsustamiseks peab kooskõlastuse andma keskkonnaagentuur.

Uuendusraie optimaalse pindala määramine riigimetsas lähtub ministri kinnitatud metsa korraldamise juhendist, mis sätestab, et arvestuslangi metoodika põhjal tehtud arvutuste pinnalt määratakse eksperthinnangu alusel uuendusraiete pindala peapuuliikide kaupa.

Metsamajandamise valdkonna eest vastutava RMK juhatuse liikme Erko Soolmanni sõnul on eksperthinnangu koostamisel lähtutud järgmise viie aasta optimaalse langi puhul ettevaatlikkuse printsiibist.

"Meie ettepanek on konservatiivne, sest lisaks riigimetsas kehtivatele piirangutele võtsime juba arvesse ka teadaolevalt lähiajal lisanduda võivaid ehk kavandamisel olevaid piiranguid, näiteks loodus- ja põlismetsade kaitse alla võtmine," lausus Soolmann.

RMK metsaportfelli muutus Autor/allikas: RMK

Samuti jättis RMK küpsete, uuendusraiet lubavate puistute valimist suures osas välja kogukonna-alad, kus uuendusraiete tegemine eeldab kokkuleppeid kohalike omavalitsustega. Välja jäid ka osa piiranguid tulundusmetsas, mille mõjul tavapärane arvestuslangi metoodika ei ole nendel aladel täielikult kohandatav.

RMK ettepanek läbib esmajoones kooskõlastuse keskkonnaagentuuriga, seejärel esitab RMK ettepaneku liimaministeeriumisse energeetika- ja keskkonnaministrile otsustamiseks. Metsaseadus ütleb, et minister määrab optimaalse uuendusraie pindala hiljemalt 1. detsembriks.

RMK hallata on pisut rohkem kui miljon hektarit metsa. Sellest 45 protsenti on kaitstav, kus uuendusraied ei tehta ning kus mets saab suuresti areneda omasoodu. 55 protsenti metsast on majandatav.