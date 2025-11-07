Galerii: Tallinna lennujaamas avati teine trammi tagasipöörde ring

Tallinna lennujaama kõrval avati reedel teine tagasipöörde ring trammidele, mis võimaldab tulevikus panna lennujaama sõitma rohkem kui ühe trammiliini.

Praegu ei saa Tallinna lennujaama ega sealt tagasi sõita ka ühe trammiliiniga. See võimalus peaks taastuma järgmisel suvel, kui valmib Rail Balticu reisjateterminal ja saavad valmis teised ehitustööd Ülemiste jaamas.

Kindlat kuupäeva, millal trammiliin taastub, paika pandud pole, ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

TLT juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et tulevikus on plaanis sarnane paralleeltee rajada ka Kopli lõpp-peatusesse.

Valminud trammitee haru pikkus on 110 meetrit. Ehitustööd algasid 18. augustil ja lõppesid 31. oktoobril 2025. Ehituse ajal suunati turismi-, linna- ja maakonnaliinide busse ümber, et tagada liikluse sujuvus. Projekteerimistööd teostas Road-Expert OÜ, ehitustöid KMG Infra OÜ.

Trammi teise tagasipöörderingi lepinguline maksumus oli 851 000 eurot ilma käibemaksuta. Osaliselt rahastas projekti Euroopa Liit.