Piltuudis: Eesti suursaadik Ühendkuningriigis andis kuningale üle volikirja

Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Sven Sakkov andis neljapäeval üle oma volikirja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kuningale Charles III-le.

Volikirjade üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses keskendusid suursaadik ja kuningas julgeolekuküsimustele.

"Ühendkuningriik on Eesti vanim liitlane," sõnas suursaadik Sakkov. "Me sõdisime koos Vabadussõjas ja Afganistanis ning seisame jätkuvalt ühiselt vabaduse ning julgeoleku eest," lisas suursaadik.

Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Sven Sakkov andis kuningas Charles III-le üle oma volikirja Autor/allikas: Välisministeerium

Sven Sakkov sündis 1971. aastal Tartus. Ta lõpetas 1995. aastal Tartu Ülikooli cum laude ajaloo erialal ning omandas magistrikraadi rahvusvaheliste suhete alal Cambridge'i Ülikoolis (1997).

Aastatel 2011–2012 täiendas ta end Londoni Royal College of Defence Studies aastasel kursusel. Sakkov on varem töötanud presidendi rahvusliku julgeoleku- ja kaitsenõunikuna (1995–1996) ning kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhatajana.

Aastatel 1998–2001 töötas ta Eesti esinduses NATO juures ja 2006–2008 Eesti saatkonnas Washingtonis. Aastatel 2008–2015 oli ta kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler, vastutades poliitika planeerimise, ohuhinnangute, NATO ja EL-i poliitika, rahvusvahelise koostöö ning relvastuskontrolli eest.

Aastatel 2015–2017 juhtis Sakkov Tallinnas asuvat NATO küberkaitsekoostöö keskust ning 2017–2020 Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust.

Aastatel 2020–2025 oli ta Eesti suursaadik Soomes. Suursaadik Sakkov resideerib Londonis.