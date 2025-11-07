X!

Piltuudis: Eesti suursaadik Ühendkuningriigis andis kuningale üle volikirja

Eesti
Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Sven Sakkov andis kuningas Charles III-le üle oma volikirja
Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Sven Sakkov andis kuningas Charles III-le üle oma volikirja Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Sven Sakkov andis neljapäeval üle oma volikirja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kuningale Charles III-le.

Volikirjade üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses keskendusid suursaadik ja kuningas julgeolekuküsimustele.

"Ühendkuningriik on Eesti vanim liitlane," sõnas suursaadik Sakkov. "Me sõdisime koos Vabadussõjas ja Afganistanis ning seisame jätkuvalt ühiselt vabaduse ning julgeoleku eest," lisas suursaadik.

Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Sven Sakkov andis kuningas Charles III-le üle oma volikirja Autor/allikas: Välisministeerium

Sven Sakkov sündis 1971. aastal Tartus. Ta lõpetas 1995. aastal Tartu Ülikooli cum laude ajaloo erialal ning omandas magistrikraadi rahvusvaheliste suhete alal Cambridge'i Ülikoolis (1997).

Aastatel 2011–2012 täiendas ta end Londoni Royal College of Defence Studies aastasel kursusel. Sakkov on varem töötanud presidendi rahvusliku julgeoleku- ja kaitsenõunikuna (1995–1996) ning kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhatajana.

Aastatel 1998–2001 töötas ta Eesti esinduses NATO juures ja 2006–2008 Eesti saatkonnas Washingtonis. Aastatel 2008–2015 oli ta kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler, vastutades poliitika planeerimise, ohuhinnangute, NATO ja EL-i poliitika, rahvusvahelise koostöö ning relvastuskontrolli eest.

Aastatel 2015–2017 juhtis Sakkov Tallinnas asuvat NATO küberkaitsekoostöö keskust ning 2017–2020 Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust.

Aastatel 2020–2025 oli ta Eesti suursaadik Soomes. Suursaadik Sakkov resideerib Londonis.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

selgub võitja

kahel kanalil!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:29

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

14:26

Rootsi politsei: riigis on üle 17 000 jõugukurjategija

14:22

Janar Jäätma: veel kord sellest, kas Eestile on kombeks üks kohus korraga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

14:20

Meelis Kiili: kas kaitseväe juhataja institutsioon on kriitikavaba?

14:14

Hiina võttis teenistusse uue lennukikandja

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

14:10

Piltuudis: Eesti suursaadik Ühendkuningriigis andis kuningale üle volikirja

14:08

Peasekretär Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06:20

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

10:30

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni Uuendatud

07:04

Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

06.11

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

09:16

Karis: peab juhtuma väike ime, et keegi veenab mind uuesti kandideerima

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

ilmateade

loe: sport

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

13:38

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

12:36

Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

loe: kultuur

12:01

Juuli Lill: kõiki asju tõsiselt võttes võib lihtsalt katki minna

10:39

Sinefiil | PÖFF-i programmile lähenemiseks on palju variante, üks hea valik on otsida vana kulda

10:05

Sinijärve raamatusoovitused: Vendelini "Photojournalist" on muljetavaldav ajastudokument

08:55

PÖFF-i päevik | "Härra Eikeegi Putini vastu" võimestab väikeseid inimesi

loe: eeter

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

10:56

VIDEO: Ants Uustalu õpetab mardihane tükeldama ja valmistab hõrgu roa

09:31

Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

Raadiouudised

09:55

Rahalise surve all prügiettevõte Ekovir loodab leevendust Ossipenko pärandvarast

09:55

Omanike keskliit: kodumajapidamisi ei kohelda soojamajanduses võrdselt

09:50

Prantsusmaa: EL peaks määrama Sheinile sanktsioonid

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:25

Raadiouudised (07.11.2025 09:00:00)

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

06.11

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

06.11

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

06.11

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo