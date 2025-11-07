Põlissoomlaste liidri sõnul peaks Soome loobuma 2035. aasta kliimaeesmärgist

Soome tahab saavutada 2035. aastaks kliimaneutraalsuse, kuid valitsuses käib arutelu selle üle, kas riik suudab seda täita. Põlissoomlaste fraktsiooni juht Jani Mäkelä leiab, et eesmärk on ebarealistlik ning sellest tuleks loobuda.

Mäkelä osales rahvusringhäälingu Yle neljapäevaõhtuses väitlussaates ning leidis, et Soome peaks 2035. aasta eesmärgist loobuma.

Mäkelä ja teised parlamendisaadikud arutasid saates võimalusi, kuidas Soome saaks saavutada kliimaseaduses sätestatud süsinikuneutraalsuse eesmärgi. Ajakirjanikud uurisid, kas Soome peaks jätkuvalt püüdlema 2035. aasta eesmärgi poole.

"Ei. Need eesmärgid olid algusest peale täiesti ebareaalsed," vastas Mäkelä.

Hiljuti otsustasid EL-i riigid leevendada ka 2040. aasta kliimaeesmärki.

"On hea, et EL-is hakatakse lõpuks nendes küsimustes mõistust kasutama, et tehakse selliseid otsuseid, et taandutakse nendest ebarealistlikest eesmärkidest. Ka Soome peaks suutma seda sama teha," rääkis Mäkelä.

Kuigi Põlissoomlased kuuluvad valitsusse, siis Petteri Orpo juhitud võimuliit on endiselt pühendunud eesmärgi täitmisele. Samas saates ütles Orpo parteikaaslane ja parlamendisaadik Saara-Sofia Sirén, et eesmärgist tuleb kinni pidada.

"Ja see on ka Soome äriringkondade ja kasvu taotlevate firmade arvamus," ütles Koonderakonna parlamendisaadik Sirén.