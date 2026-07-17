Spordihalli rahastamise vaidlus jõuab suvevaheajal Soome parlamenti

Soome peaminister Petteri Orpo sattus avalikkuse surve alla pärast otsust eraldada 35 miljonit eurot Helsingisse rajatava areeni ehitamiseks. Teisipäeval koguneb suvepuhkusel olev parlament, et arutada valitsuse otsust toetada projekti, mis on riigis tekitanud ulatusliku poliitilise vaidluse.

Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho (Põlissoomlased) otsustas opositsioonierakondade ja Orpo (Koonderakond) palvel kutsuda parlamendi suvevaheaja ajal erakorraliselt kokku. Parlament koguneb tuleval teisipäeval kell 12.00.

Vaidluse keskmes on valitsuse otsus eraldada 35 miljonit eurot toetust uue spordi- ja jäähallikompleksi rajamiseks, millest peaks saama kohaliku jäähokiklubi koduareen. Projekti veab Helsingi endine linnapea Jan Vapaavuori, kes on Orpo pikaajaline parteikaaslane.

Opositsioon ja osa avalikkusest kahtlustavad nüüd, et tegemist võis olla niiöelda tagatoa tehinguga, mille käigus suunati riigi raha Orpo poliitilise liitlase projektile.

Samuti kinnitati rahastus ajal, mil valitsus vähendas kulutusi mitmetes valdkondades, sealhulgas sotsiaal- ja tervishoiuteenustes. Väidetavalt oli ka rahandusminister Riikka Purra (Põlissoomlased) projekti rahastamise otsuse vastu.

Viimastel nädalatel on opositsioon nõudnud parlamendi kokkukutsumist, kuna hallile eraldatud rahastus tekitab küsimusi.

Soome põhiseadus annab parlamendi spiikrile ka õiguse kutsuda parlament igal ajal kokku, kuid seda võimalust kasutatakse harva.

Jussi Halla-aho ütles aga juba varem, et peab juhtumit sedavõrd tõsiseks, et see võib õigustada parlamendi erakorralist kokkukutsumist.

"See hõlmab korruptsioonikahtlusi, maksumaksja raha küsitavat kasutamist ja seda, kas peaminister on selle teemaga seotud aruteludes rääkinud tõtt. Pean neid äärmiselt tõsisteks küsimusteks," ütles Halla-aho

Orpo teatas, et valitsus esitab parlamendile ametliku selgituse projekti toetamise otsuse kohta ning ministrid annavad saadikutele asja kohta ülevaate. Peaministri sõnul on ta vajaduse korral valmis ka usaldushääletuseks.