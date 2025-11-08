Perearsti tervisekontrolli jõuab vaid veerand 11-12-aastastest

Beebide ja väikelastega käivad vanemad aktiivselt tervisekontrollis, mullu osales 1-aastaste tervisekontrollis 97 protsenti lastest. Vanuse kasvades hakkab näitaja aga langema ning eelteismeliste ehk 11-12-aastaste puhul ulatub see vaid 26 protsendini.

Kooliealiste laste tervisekontrolle viib esimeses, kolmandas, seitsmendas ja 10. klassis läbi kooliõde koolis kohapeal. 11-12-aastaste ja 15-16-aastaste tervisekontrolliks tuleb aga pöörduda perearstikeskusesse, mis on lapsevanematele sageli uudiseks.

"11-12-aastastel lastel on algamas murdeeale eelnev kiire kasvu periood, mil muutub nii keha kui meeleolu. Rutiinses kontrollis vaadatakse üle lapse tervislik seisund, alustades pikkuse, kaalu ja rühiga ning lõpetades silmanägemise, hingamiselundite ja vererõhu kontrollimisega," kirjeldas perearst Marje Oona.

Oona rõhutas, et tervisekontroll ei ole tüütu kohustus või formaalsus, vaid võimalus märgata murekohti lapse kasvamises ja arengus. "Näiteks teame Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust, et iga viies 11-15-aastane noor on ülekaaluline. Liigne kehakaal on tõsine terviserisk ja kui sellega jääb lapseeas tegelemata, on suur võimalus, et ülekaal jääb püsima ka täiskasvanueas ja siis on sellest vabaneda hoopis keerulisem."

Oona tõi ka välja, et tervisekontroll on ka lapsevanemale hea võimalus minna perearsti või -õega arutama, kui miski lapse käitumises või harjumustes teeb muret, olgu selleks kasvõi söömisprobleemid, keerulised suhted eakaaslastega või raskused õppimisel. "Mitte ainult füüsiline, vaid ka vaimne tervis mängib tähtsat rolli meie laste heaolus," sõnas ta.

Sellest suvest on tervisekassa testinud lapse eesootavast tervisekontrollist teavitamiseks laste vanematele SMS-teavituste saatmist.

Tervisekassa teatel on septembris saadetud sõnumite saajatest iga kümnes lapsevanem käinud kuu jooksul perearsti juures kontrollis.

"Olenemata sellest, kas olete SMS-i teel kutse saanud või mitte, on kõik 11–12 ja 15–16 aasta vanuses lapsed oodatud perearstikeskusesse rutiinsesse kontrolli. Kuid oluline on teada, et perearstikeskusega peab ühendust võtma ja vastuvõtuks aja broneerima lapsevanem ise. Paneme südamele, et emad-isad leiaksid lapse tervise jaoks teiste kiirete tegemiste kõrvalt aja, et tervisekontrollis ära käia," ütles tervisekassa ennetusteenuse peaspetsialist Margit Savisaar.