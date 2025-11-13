X!

Tallinna jõulukuusk toodi tänavu Kohila alevist

Tallinna Raekoja platsile tuuakse tänavune jõulupuu Kohila alevist. Kuusk seati Raekoja platsile üles neljapäeval.

Kuusk langetati Kohilas neljapäeva hommikuni ning paigaldati Raekoja platsi pärastlõunal.

Kokku umbes kolme tunniga jõudis jõulupuu Kohilast Raekoja platsile. Vähem kui tunniga sätiti esinduspuu tuttavale kohale väljaku keskele. Operatsioon oli turvaline ja kiire, viperusi ette ei tulnud ja töö jätkub reedel, et tuleval reedel avada ka jõuluturg.

Jõulukuuse kandidaate oli tänavu kokku umbes kümmekond, kõik need asusid üsna keerulistes kohtades. Puu mahavõtmine sujus kehvadele ilmaoludele vaatamata kenasti. Samas ega teist varianti polnudki, sest see oli ka ainus kuusk, millele masinatega ligi sai.

Jõulukuuse omanik Veiko Miggur ütles, et kuusk istutati tema vanemate poolt 1970-ndatel.

"Kui maja valmis sai, hoovi ehteks ja koos üles kasvanud. Aga nüüd on ta juba nii ohtlikuks läinud, et tuleb loobuda," lausus Miggur.

Kuuse kõrguseks hindas Miggur 13–14 meetrit.

Möödunud aastal toodi väljakut ehtinud jõulupuu pealinnast 20 kilomeetri kauguselt Üksnurme külast.

Toimetaja: Barbara Oja

