10 000 leibkonda kaasatakse statistikaameti leibkonna eelarve uuringusse

Foto: Airika Harrik/ERR
Statistikaamet alustab detsembris terve aasta kestvat mahukat leibkonna eelarve uuringut. Üle Eesti saab kokku 10 tuhat leibkonda ülesande vastata küsimustikule ja kahe nädala jooksul panna kirja kõik peres tehtud kulutused.

Uuringut tehakse kord viie aasta jooksul kogu Euroopa Liidus ja sellest saadud andmed aitavad mõista, kuidas inimesed elavad, millised on nende majanduslikud võimalused ning kuivõrd on ajas muutunud inimeste tarbimis-harjumused ja elujärg.

"Vastaja vastab küsimustikule, mis on tavapärane meie uuringute puhul. Kuid lisaks ta peab täitma päeviku või andma kahe nädala kulutustest meile tervikpildi kogu leibkonna kohta, kõik kulutused. Lihtsalt kas panema need tšekid meile ümbrikusse või laduma kõik need digitšekid ja -arved, meile veebikeskkonda," sõnas statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg.

"Kedagi ei tule ukse taha. Kui see kiri saabub postkasti või meilile, siis on võimalik vastata ühe nädala jooksul arvutis. Kui arvutis ei vasta, siis helistab küsitleja telefoni teel. Meie testimiste põhjal võtab see aega 45 minutit. Kuna leibkonnad on erineva suurusega ja leibkonnal on erinevas mahus kulutusi, siis see aeg võib pikeneda," lisas Remmelg.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

