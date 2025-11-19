X!

Lahingumeedikud Ukrainast koolitavad kaitseliitu

Eesti
Sõjameedikud
Autor/allikas: ERR
Eesti

Kahenädalase taktikalise meditsiini koolituse tellis kaitseliidule naiskodukaitse ja parameedikud õpivad, kuidas toimida olukorras, kui haavatute evakuatsioon pole mitu päeva võimalik ja vigastused arvukad.

Kes usub senisesse NATO doktriini, tegeleb enesepettusega, ütles mitu aastat Ukrainas töötanud briti lahingumeedik.

Aastaid Briti kuninglikus meditsiinikorpuses olnud instruktori vanaisa oli ukrainlane - sestap on ta sõjas lahingumeedikuna juba mitu aastat. Droonid on haavatute evakueerimise eesliinilt seni harjutatud kombel muutnud võimatuks. Vahel peab haavatu transporti ootama päevi. Enam ei saa rääkida ainult taktikalisest meditsiinist, nüüd on taktikaline ellujäämine.

"Igal sõduril peab olema heal tasemel meditsiinikogemus. Peab olema heal tasemel meditsiiniväljaõpe - peab oskama žgutti paigaldada, korralikult haava siduda, iseendaga hakkama saama. Sest võib aega võtta, kuni keegi järgi tuleb.
Sõda on kõike muutnud. Igaüks, kes arvab, et NATO doktriin toimib, tegeleb enesepettusega," sõnas taktikalise meditsiini instruktor Ukrainast Vara.

Nii haavatu kui ka parameedik peavad olema valmis ka hoopis teistsugusteks vigastusteks kui eelmistest sõdadest teada. Instruktor toob näitena oma sõbra.

"Ta sai haavata. Võttis kuus päeva, kuni ta ära viidi. Tal oli 18 vigastuspunkti FPV (pardakaameraga) drooni tagajärjel. Ja evakueerimisel tabas teda järgmine FPV," sõnas Vara.

Eelmisel ja sel nädalal osalevad taktikalise meditsiini kursusel 45 naiskodukaitse ja kaitseliidu parameedikut. Mida õpituga peale hakata? Tuleb olla paindlik, ütles üks osalenu. Kui sul on 100-kilone haavatu ja sa pead teda üksi liigutama, siis mõtle! kuid eelkõige tuleb ellujäämist harjutada.

"Praegu peame viima kõik selle info ja teadmise oma sõduritele. Et nad oskaks peale panna žgutti, vajadusel seda liigutada, sõltuvalt sellest, kui kauaks jäädakse haavatuna kuskile sinna ootama. Seda kõike tuleb teineteise peal, enda peal harjutada," lausus Keila maakaitsekompanii parameedik Aili Saar.
11,30

Kursuse korraldaja on Maria Lemberg, kes töötab kunagise suurettevõtja Fedir Špigi nimelises heategevusfondis. Fond saab raha Ukraina ettevõtjatelt. Tegu on juba teise ukrainlaste poolt läbiviidud koolitusega Eestis.

"Eelmisel kevadel me kutsusime Ukraina kaitseväelasi üles osalema õppustel, mida korraldasime Eestis. Siis tutvusime naiskodukaitsega. Just naiskodukaitse ühines selle idee elluviimisega," lausus Lemberg.

Tulevikust rääkides ütleb Lemberg, et näiteks droonivõitluse kogemust võiksid ukrainlased edaspidi eestlastega jagada.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

