X!

Loodav koalitsioon jätkab Tallinnale kuuluvate haiglate konsolideerimisega

Eesti
Monika Haukanõmm.
Monika Haukanõmm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimistel Tallinnas tutvustati neljapäeval kokkuleppeid sotsiaalvaldkonnas ja tervishoius. Erakonnad lubavad jätkata linnale kuuluvate haiglate konsolideerimisega.

"Mõlema partneri jaoks on oluline laste ja perede heaolu ning turvalisuse tagamine. Koostame strateegilise vaate lastega perede ja erivajadustega laste toetamiseks, mis tähendab täiendavat panustamist erinevatesse tugisüsteemidesse ning spetsialistidesse. Lastekaitse jätkuvaks edendamiseks viime läbi lastekaitsereformi vaheanalüüsi, ning koostame sellele tuginedes tegevuskava süsteemi edasiseks arendamiseks," ütles Monika Haukanõmm (Keskerakond).

"Lastest ja noortest rääkides on väga oluline ka vaimne tervis. Sellesse panustavate teenuste kättesaadavuse tagamine on järgnevatel aastatel meie üks olulisi sihte," lisas Haukanõmm.

Isamaa esindaja Karl Sander Kase sõnul minnakse edasi linnale kuuluvate haiglate konsolideerimisega.

"Meie eesmärk on tagada patsientidele parim võimalik teenus, kuid samal ajal efektiivne ja kulutõhus meditsiinisüsteem. Seega jätkame linnale kuuluvate tervishoiuasutuste konsolideerimist. Lisaks seame eesmärgiks saada riigilt selge garantii uue meditsiinilinnaku rajamise küsimuses nii nagu on ette nähtud valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikus haiglavõrgu arengukavas," lausus Kase.

"Tervishoiu valdkonnas jätkame ja laiendame valvearsti vastuvõtte nii suuremate haiglate EMO-des kui koostöös perearstikeskustega, millega oleme oluliselt vähendanud EMO-de koormust," tõdes Kase.

Läbirääkijad sõnastasid ka eesmärgi, et Tallinn oleks demograafiakriisi lahendamisel eeskujuks teistele omavalitsustele. Selleks on ette nähtud punkte ka teistes sündiva koalitsioonileppe peatükkides, kuid sotsiaalvaldkonnas võetakse eesmärgiks linna rahvastikupoliitika nõukoja käivitamine, peredele tugi- ja nõustamisteenuste kättesaadavuse. Erilise tähelepanu alla võetakse lasterikkad pered ning last üksi kasvatavad vanemad, et toetada nende toimetulekut.

Eakatele mõeldes laiendab loodav koalitsioon koduteenuste kättesaadavust, et pakkuda võimalust elada võimalikult kaua oma kodus. Lisaks jätkatakse seenioride teenusmajade projektiga.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:15

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

17:00

Ukraina ründas droonidega Rjazani oblasti naftatöötlemistehast Uuendatud

16:56

Karateföderatsiooni uueks tegevjuhiks sai Lauri Mengel

16:38

Politsei kahtlustab Maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

16:32

Epp Maria Kokamägi: minu kõige parem maal pole ikka veel valminud

16:23

Venemaa hoiatas Belgiat külmutatud Vene varade kasutamise korral

16:18

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

16:12

Loodav koalitsioon jätkab Tallinnale kuuluvate haiglate konsolideerimisega

15:57

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

15:35

Õppelaenu reegleid muutev seadus jõuab peagi riigikokku

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel Uuendatud

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist Uuendatud

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Riigikogu võttis vastu paindlikku tööaega lubava seadusemuudatuse Uuendatud

13:25

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi Uuendatud

17:00

Ukraina ründas droonidega Rjazani oblasti naftatöötlemistehast Uuendatud

19.11

London: Vene luurelaev suunas laserid Briti õhuväe pilootide pihta

19.11

Sõja 1365. päev:Venemaa rünnakus Lääne-Ukrainas asuvale linnale hukkus vähemalt 25 inimest Uuendatud

10:59

Vseviov salajasest rahuplaanist: see ei peegelda terviklikku pakkumist

ilmateade

loe: sport

17:15

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

16:56

Karateföderatsiooni uueks tegevjuhiks sai Lauri Mengel

16:18

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

15:57

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

loe: kultuur

16:32

Epp Maria Kokamägi: minu kõige parem maal pole ikka veel valminud

14:49

Wielsi residentuuriprogrammi Brüsselisse valiti Tõnis Jürgens

14:27

Galerii: esilinastus loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

14:24

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

loe: eeter

13:17

Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

12:16

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

10:53

Kert Varik treenib poega ja pingutab kodurajal toimuva MM-i nimel

09:34

Üheksa lapse isa: kõige suurem muutus oli esimese lapse sündimine

Raadiouudised

15:35

Prantsusmaa hakkab narkojõukude probleemiga jõulisemalt tegelema

15:25

Raadiouudised (20.11.2025 15:00:00)

12:30

Antibiootikumidele resistentsed bakterid põhjustavad Euroopas igal aastal ligi 35 000 surma

12:25

Taani sotsiaaldemokraadid said kohalikel valimistel ajalooliselt halva tulemuse

12:25

Raadiouudised (20.11.2025 12:00:00)

10:35

Tööandjad tahavad keskkonnaameti bürokraatiat vähendada

10:30

USA meedia: Trumpi administratsioon koostab rahuplaani Ukrainale

09:30

Raadiouudised (20.11.2025 09:00:00)

19.11

Päevakaja (19.11.2025 18:00:00)

19.11

Tallinna uus võimuliit lubab uue konverentsikeskuse rajamist Linnahalli

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo