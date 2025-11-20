Loodav koalitsioon jätkab Tallinnale kuuluvate haiglate konsolideerimisega

Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimistel Tallinnas tutvustati neljapäeval kokkuleppeid sotsiaalvaldkonnas ja tervishoius. Erakonnad lubavad jätkata linnale kuuluvate haiglate konsolideerimisega.

"Mõlema partneri jaoks on oluline laste ja perede heaolu ning turvalisuse tagamine. Koostame strateegilise vaate lastega perede ja erivajadustega laste toetamiseks, mis tähendab täiendavat panustamist erinevatesse tugisüsteemidesse ning spetsialistidesse. Lastekaitse jätkuvaks edendamiseks viime läbi lastekaitsereformi vaheanalüüsi, ning koostame sellele tuginedes tegevuskava süsteemi edasiseks arendamiseks," ütles Monika Haukanõmm (Keskerakond).

"Lastest ja noortest rääkides on väga oluline ka vaimne tervis. Sellesse panustavate teenuste kättesaadavuse tagamine on järgnevatel aastatel meie üks olulisi sihte," lisas Haukanõmm.

Isamaa esindaja Karl Sander Kase sõnul minnakse edasi linnale kuuluvate haiglate konsolideerimisega.

"Meie eesmärk on tagada patsientidele parim võimalik teenus, kuid samal ajal efektiivne ja kulutõhus meditsiinisüsteem. Seega jätkame linnale kuuluvate tervishoiuasutuste konsolideerimist. Lisaks seame eesmärgiks saada riigilt selge garantii uue meditsiinilinnaku rajamise küsimuses nii nagu on ette nähtud valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikus haiglavõrgu arengukavas," lausus Kase.

"Tervishoiu valdkonnas jätkame ja laiendame valvearsti vastuvõtte nii suuremate haiglate EMO-des kui koostöös perearstikeskustega, millega oleme oluliselt vähendanud EMO-de koormust," tõdes Kase.

Läbirääkijad sõnastasid ka eesmärgi, et Tallinn oleks demograafiakriisi lahendamisel eeskujuks teistele omavalitsustele. Selleks on ette nähtud punkte ka teistes sündiva koalitsioonileppe peatükkides, kuid sotsiaalvaldkonnas võetakse eesmärgiks linna rahvastikupoliitika nõukoja käivitamine, peredele tugi- ja nõustamisteenuste kättesaadavuse. Erilise tähelepanu alla võetakse lasterikkad pered ning last üksi kasvatavad vanemad, et toetada nende toimetulekut.

Eakatele mõeldes laiendab loodav koalitsioon koduteenuste kättesaadavust, et pakkuda võimalust elada võimalikult kaua oma kodus. Lisaks jätkatakse seenioride teenusmajade projektiga.