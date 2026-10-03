X!

Läti valimisi mõjutavad julgeolekuteemad

uudised
Läti valija valimisjaoskonnas.
Läti valija valimisjaoskonnas. Autor/allikas: SCANPIX / LETA / Edijs Pālens
uudised

Lätis laupäeval toimuvaid parlamendivalimisi mõjutavad julgeolekuteemad ning parteide vahel on üks peamisi eraldusjooni küsimus, kuidas suhtuda Venemaasse ja selle agressioonisõtta Ukrainas. Tõenäoliselt jääb võimule küll Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid sügav poliitiline killustatus võib valitsuse moodustamist keeruliseks muuta.

Uudisteagentuuri Reuters hinnangul on Läti valijad ärevuses seoses sagenenud hoiatustega Venemaa võimaliku agressiooni ettevalmistuste ning Ukrainas toimuva sõja tõttu sagenenud õhuruumi rikkumiste pärast. Ehkki Venemaa eitab kavatsust NATO-t rünnata ning alliansi ametnike hinnangul ei ole Moskva praegu ka võimeline otseseks rünnakuks, on julgeolekumured valimiskampaaniale tugevalt mõju avaldanud.

Arvamusküsitluste järgi juhib Kulbergsi tsentristlik Ühinenud Nimekiri umbes 14-protsendise toetusega, kuid talle järgneb väikese vahega avalikult Venemaa-meelne nimekiri Suveräänne Võim/Uuslätlased, mida juhib Julia Stepanenko.

Ettevõtluse taustaga Kulbergs tuli võimule mais pärast seda, kui eelmine koalitsioon lagunes seoses valitsuse tegevusega juhtumite puhul, kus sõjaväedroonid sattusid Läti territooriumile. Ehkki droonid olid Ukraina omad, on ametnikud nende lennutrajektoorilt kõrvale kaldumise põhjustamises süüdistanud Venemaad.

"Me peame andma Ukrainale praegu kõik vajaliku, et neil oleks ülekaal ja nad saaksid võita," ütles Kulbergs Reutersile eelmisel kuul antud intervjuus.

Kogu kampaania vältel on ta lubanud tegutseda Lätile suurema droonivastase võitluse võime loomise nimel ning säilitada kaitsekulutused viie protsendi juures sisemajanduse koguproduktist.

Tema Kremli-meelsed vastased ütlevad aga, et Läti peaks lõpetama igasuguse abi Ukrainale ning keskenduma rohkem elukallidusega seotud probleemidele, eriti riigi venekeelse vähemuse puhul.

"Meie valijad tahavad rahu, nad ei taha tegelda varjendite otsimisega ega taluda õhuhäireid," ütles erakonna juht Stepanenko Reutersile. "Sõda ei tohi mingil viisil õhutada, sealhulgas seda rahastades... Ukraina peab võitma, kuid rahuläbirääkimiste kaudu."

Küsitlused näitavad, et parlamenti võib pääseda veel vähemalt kaks erakonda – populistlik, MAGA-stiilis Läti Esikohal ning vasakpoolsete vaadetega Progressiivsed, kelle toetajate hulgas on palju nooremaid valijaid.

Kulbergsi suutlikkus moodustada toimiv koalitsioon sõltub suuresti sellest, kui palju hääli need erakonnad saavad ning kui palju teisi erakondi ületab parlamenti pääsemiseks vajaliku viieprotsendise künnise.

Samuti võib ta vajada kokkulepet Läti Esikohal juhi ja suurettevõtja Ainars Šlesersiga, kes näib olevat viimastel kuudel liikunud Ukraina suhtes kriitilisema positsiooni poole ning püüab koguda hääli mõlemast leerist.

"Tema sõnum on, et erakond mõistab hukka Venemaa sissetungi ja seisab Ukraina kõrval, kuid Ukraina toetamine toimub Läti majanduse arvelt," ütles Läti strateegia- ja majandusuuringute instituudi teadur Roberts Kits oma analüüsis.

Valimisjaoskonnad avati laupäeval kell kaheksa hommikul ja suletakse kell kaheksa õhtul. Esimesi tulemusi oodatakse mõni tund pärast jaoskondade sulgemist ning lõpptulemus peaks tõenäoliselt selguma pärast südaööd. Läti 100-liikmelisse parlamenti ehk seimi valitakse saadikud neljaks aastaks.

Seimi kandideerib 14 nimekirja, milles on kokku 1428 kandidaati.

Eelhääletamisel osales üle 169 600 inimese ja posti teel hääletas ligi 5000 kodanikku, mis teeb eelhääletanute osakaaluks kokku 11,2 protsenti. 

Läti on valimisteks tugevdanud IT-süsteeme ja riiki saabus valimiste ajaks täiendavalt julgeolekut tagama neli Saksa õhujõudude hävitajat.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:15

Režissöör Hanna Bergholm: Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud

09:14

Jõksi paneb muretsema valijate rumalus

09:01

Läti valimisi mõjutavad julgeolekuteemad

08:56

Martin Arumäe: me ei ole ainsad, kellel on noor koondis

08:32

Kaarel Tilk: Rahvuste motokross on motosportlase laulupidu

08:14

Õiguskantsler viis veel kolme omavalitsuse taristutasu riigikohtusse Uuendatud

08:04

"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta

07:08

Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni

07:00

Okupeeritud Donetskit tabas Ukraina õhurünnak

02.10

Jörgen-Matthias Talviku: eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

02.10

Sõja 1682. päev: Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale Uuendatud

02.10

Üksi elavad pensionärid saavad 200-eurose toetuse koos oktoobri pensioniga

02.10

Alaealised muudavad internetis oma isikuandmeid, et pääseda baari ja klubisse

02.10

Eesti vangid saavad tänu Rootsi vangidele nikotiinipadjad ja segamatu une

02.10

Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

02.10

Elle Pütsepp: miinimumpalk on madala palgaga töötaja jaoks oluline kaitse

02.10

USA merejalaväelased asuvad toetama Baltic Sentry missiooni

02.10

Venemaa rikkurite annetused katsid üle ühe protsendi riigi kulutustest

02.10

Postimees: uueks õiguskantsleriks võib saada Oliver Kask Uuendatud

02.10

Koolitoitlustajad kahtlevad uute nõuete soodsas mõjus laste söömisvalikutele

ilmateade

SPORT

08:56

Martin Arumäe: me ei ole ainsad, kellel on noor koondis

08:32

Kaarel Tilk: Rahvuste motokross on motosportlase laulupidu

08:04

"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta

02.10

Jörgen-Matthias Talviku: eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali

loe: kultuur

09:15

Režissöör Hanna Bergholm: Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud

02.10

Kultuuriministeeriumis valmis eelnõu ERM-i staatuse muutmiseks

02.10

Draakoni ja Hobusepea galeriis on avatud kunstnikepaaride näitused

02.10

Art & Tonic galeriis saab tutvuda noorte Eesti kunstnike loominguga

loe: eeter

02.10

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

02.10

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

02.10

Kiiksuga hoidiste meister: mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad

02.10

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

Raadiouudised

02.10

Päevakaja (02.10.2026 18:00:00)

02.10

Lätis toimuvad homme seimivalimised

02.10

Tekstiilijäätmete kokku kogumine on ülejärgmisest aastast tootja vastutus

02.10

Raplamaal Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

02.10

Tartu vanglasse on saabunud oodatust vähem Rootsi kinnipeetavaid

02.10

Euroopa riigid tahavad varude kasutuselevõtu üle otsustada rahvusvahelise energiaagentuuris

02.10

Ida-Viru infoportaalid tekitavad kasutajates segadust

02.10

Raadiouudised (02.10.2026 15:00:00)

02.10

Tartu Ülikooli Kliinikum on rahapuuduse tõttu vähendanud uute ehitusplaanide mahtu

02.10

Suurbritannia pakub Eestile tuumavihmavarju

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo