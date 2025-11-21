X!

Briti kohus saatis endise eurosaadiku Vene propaganda levitamise eest vangi

Nathan Gill
Nathan Gill Autor/allikas: SCANPIX/James Manning/PA via AP
Briti kohus mõistis reedel endisele eurosaadikule ja erakonna Reform UK Walesi haru juhile Nathan Gillile kümne aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, kuna ta pidas Euroopa Parlamendis raha eest Venemaad soosivaid kõnesid.

Gill tunnistas end septembris Londoni Old Bailey kriminaalkohtus süüdi tuhandete eurode väärtuses altkäemaksu võtmises ühelt Venemaa-meelselt Ukraina poliitikult ning tema käsul koostatud avalduste tegemises ja teleesinemistes.

Politsei teatel sai Gill parlamendiliikmena vähemalt 40 000 naela väidetavalt Venemaa agendina tegutsenud Oleg Vološõnilt.

Gill, kes kuulus Nigel Farage'i juhitud UKIP-i ja Brexiti partei fraktsioonidesse Euroopa Parlamendis, tunnistas end süüdi kaheksas altkäemaksu võtmise episoodis ajavahemikus 6. detsember 2018 kuni 18. juuli 2019.

Talle maksnud Vološõn on väidetavalt Venemaa agent, kelle suhtes on samuti algatatud uurimine, kuid kes arvatakse viibivat praegu Moskvas.

Uurijate sõnul, keda Gilli ülestunnistus septembris üllatas, ei ole ta oma motiive selgitanud, kuid arvatakse, et need olid suures osas seotud rahalise vajadusega.

Tema tehtud avalduste eesmärk oli toetada Kremli narratiivi Ukrainast perioodil enne Venemaa täiemahulist sissetungi 2022. aastal. Gill esines nende avaldustega Euroopa Parlamendis ning Venemaa-meelses Ukraina telekanalis, mis oli seotud Vladimir Putini liitlasega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, The Guardian

