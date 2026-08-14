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Farage võitis tagasi oma koha Briti parlamendis

Välismaa
Nigel Farage (paremal) ja tema konkurent valimistel Count Binface.
Nigel Farage (paremal) ja tema konkurent valimistel Count Binface. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / HENRY NICHOLLS
Välismaa

Briti parempopulistliku partei Reform UK juht Nigel Farage võitis enda algatatud järelvalimised oma koha kindlustamiseks parlamendis, kuid tema plaan kriitika vaigistamiseks sai tagasilöögi, sest tema peamine rivaal kogus tähelepanuväärselt enam kui veerandi häältest.

Farage sai Essexi lähedases Clactoni valimisringkonnas pisut rohkem kui 22 000 häält ehk 63,3 protsenti kõigist valimistel osalenute häältest talle väljakutse esitanud Count Binface (e.k. Krahv Prügikastinägu) – prügikastiks riietunud koomiku - vastu, kes kogus ligi 10 000 häält, mis andis talle 26.9 protsenti häältest. Valimisaktiivsus oli 44 protsenti.

Farage, kes on üks Ühendkuningriigi tuntumaid Brexiti eestvedajaid, tegi väga ebatavalise sammu ega ilmunud Clactonis valimistulemuste kokkulugemisele. Ta ütles, et politsei oli teda hoiatanud kampaania eest, mille eesmärk oleks tulemuse väljakuulutamist häirida. Samuti tühistas ta õhtuks kavandatud võidukõne.

"Ma olen neetud, kui kavatsen minna lavale, olles saavutanud veenva võidu … ja lasta tühistel isikutel end alandada ja häbistada," ütles Farage enne tulemuste teatavakstegemist peetud erakonnaüritusel oma toetajatele.

Valimised kutsus esile Farage ise, kui ta lahkus eelmisel kuul Briti parlamendist, et saada valijatelt uus mandaat. Ta kirjeldas seda kui võitlust poliitilise eliidiga, kes üritab teda diskrediteerida annetajatelt saadud deklareerimata kingitustega seoses puhkenud skandaali abil.

Kuigi tulemus tähendas Farage'i jaoks võitu, tõi see esile tema otsuse poliitilised riskid. Kuna tema rahalise tegevuse parlamentaarne uurimine jätkub, ei pruukinud valimised kõrvaldada ohtu, mida ta soovis enda jaoks tahaplaanile tõrjuda, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Reform UK hoog näitab aeglustumise märke

Pärast seda, kui suured erakonnad loobusid võistlusest Farage'iga, nimetades valimisi tema omakasupüüdlikuks trikiks, tõusis tema peamiseks vastaseks koomik Jonathan Harvey loodud tegelaskuju Count Binface, kellest on Briti valimistel saanud omamoodi meelelahutuslik traditsioon.

Count Binface'i valimisprogrammi kuulusid muu hulgas ettepanek piirata jäätisetorbikute hinda ning kutsuda kõik ühistranspordis kõlari kaudu telefonikõnesid tegevad inimesed ajateenistusse.

Pärast pikka edu riiklikes arvamusküsitlustes on Reform UK populaarsus hakanud langema. Selle üks põhjus on Farage'i vastu esitatud rahaliste rikkumiste süüdistused. Parlament uurib, kas ta oleks pidanud deklareerima krüptomiljardärist investori antud viie miljoni naela suuruse kingituse.

Birkbecki ülikooli Londoni kolledži politoloogiaõppejõud Laura Richards-Gray ütles, et peamiste erakondade puudumine õõnestas Farage'i katset muuta valimised tema soovitud "rahva ja eliidi" vastasseisuks.

"See andis eriti riiklikul tasandil tagasilöögi, sest Farage kaotas kontrolli narratiivi üle," ütles ta.

Farage'i positsiooni on nõrgestanud ka valitseva Tööpartei toetuse kasv.

Pärast Andy Burnhami saamist peaministriks eelmisel kuul on Tööpartei toetus kasvanud ning erakond edestab Reform UK-d näitajatega 28 protsenti 25 protsendi vastu.

Burnham on oma esimestel ametinädalatel domineerinud nii meedias kui ka sotsiaalmeedias ning kuigi järgmised üldvalimised toimuvad eeldatavasti alles kolme aasta pärast, näib ta koondavat Tööpartei ümber vasakpoolsema valijate bloki.

Reform UK peab samal ajal võitlema parempoolsete häälte pärast, sest seal konkureerivad nii Konservatiivne partei kui ka immigratsioonivastane erakond Restore Britain, mille toetus on samuti kasvamas.

Miljardärist krüptoinvestori kingitus

Kuigi Farage'i võitu peeti alati tõenäoliseks, oli tema häältesaak väiksem kui eelmisel kuul korraldatud Survationi küsitluses prognoositud. Küsitlus ennustas Farage'ile 73 protsenti ja Count Binface'ile 20 protsenti toetust.

Parlamendi järelevalveasutus peaks pärast Farage'i parlamenti naasmist jätkama tema kulude-tulude deklaratsioonide uurimist.

Uurimise keskmes on küsimus, kas ta oleks pidanud enne 2024. aasta üldvalimisi deklareerima Tais asuva miljardäri tehtud kingituse. Parlamendi reeglite kohaselt peavad saadikud valimistele eelnenud aasta jooksul saadud annetused deklareerima ühe kuu jooksul pärast ametisse asumist.

Farage on tunnistanud, et sai raha, kuid ei deklareerinud seda. Tema sõnul ei teinud ta midagi valesti, sest tegemist oli isikliku kingitusega.

Kui parlament jõuab järeldusele, et Farage rikkus deklareerimisreegleid, võidakse ta liikmesus parlamendist sunniviisiliselt peatada ning korraldada uus hääletus tema mandaadi üle. Sel juhul esitaksid suurparteid tõenäoliselt ka oma kandidaadid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, BBC

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