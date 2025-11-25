Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

Smartlynx Airlinesi tegevjuht Edvinas Demenius selgitas, et otsus tehti pärast kõigi võimalike edasiste tegevuste stsenaariumide hoolikat kaalumist.

"Kahjuks on praegustes oludes jõutud järeldusele, et ettevõtte tegevuse jätkamine pole enam võimalik," teatas Demenius.

Uudisteagentuur LETA teatas, et oktoobri lõpus algatati SIA Smartlynx Airlinesi õigusliku kaitse menetlus ning võlausaldajatega kokkulepitud kava tuli esitada kohtule 28. veebruariks. Käesoleva aasta 28. oktoobril oli Smartlynx Airlinesil üleval 522 126 euro suurune maksuvõlg.

Veidi varem vahetusid Smartlynx Airlinesi omanikud, selle omandasid firma juhtkond ja Hollandis asuv investeerimisfond. Viimane omas seejärel 90 protsenti lennufirma aktsiatest, samas kui Leedu kodanikud Mindaugas Kazakevičius ja Edvinas Demenius omasid kumbki viis protsenti aktsiatest. Demenius ja Kazakevičius olid mõlemad firma juhatuse liikmed.

Varem oli lennufirma ainuomanik Smart Aviation Holding, mis kuulus Avia Solutions Groupile. Viimase tegelik kasusaaja on Leedu ärimagnaat Gediminas Žiemelis.

Omanikevahetuse järel tegutses Smartlynx Airlines edasi iseseisva ettevõttena, samal ajal kui tütarettevõtted Smartlynx Airlines Malta ja Smartlynx Airlines Estonia jäid eelmise aktsionäri omandusse.

Mullu teenindas Smartlynx Airlines üle 10 miljoni reisija, firma asutati 1992. aastal.