Kaheksa Tallinna volikogu uut liiget peatasid oma volitused

Eesti
Riina Sikkut
Riina Sikkut Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kaheksa Tallinna linnavolikogu uue koosseisu liiget peatasid oma volitused juba enne esimest istungit. Oma volitused peatasid teiste seas ka keskerakondlane Aleksandr Tšaplõgin ning sotsiaaldemokraadid Riina Sikkut ja Anette Mäletjärv.

Neljal Reformierakonna ministril, kes osutusid linnavolikokku valituks – Karmen Joller, Hanno Pevkur, Jürgen Ligi ja Heidy Purga – keelab seadus omavalitsustasandil töötamise.

Sotsiaalminister Jollerit asendab Märt Vooglaid, kaitseminister Pevkurit Toomas Kruusimägi, rahandusminister Ligit Jaanus Riibe ning kultuuriminister Purgat asendab volikogus Doris Raudsepp.

Samuti ei saa volikogu liige olla praegu Tallinna linnakantseleis nõunikuna töötav sotsiaaldemokraat Natalie Mets. Metsa asemel hakkab volikogus tööle Eesti kirjanike liidu esimees Maarja Kangro (SDE nimekirjas kandideerinud, kuid erakonda mitte kuuluv).

Kuigi seadus lubab riigikogu liikmetel osaleda kohaliku omavalitsuse volikogus, ei kasuta seda võimalust keskerakondlane Aleksandr Tšaplõgin, kes sai Lasnamäel 2232 häält, ega ka Haaberstis 1527 häält kogunud sotsiaaldemokraat Riina Sikkut. Mõlemad peatasid volikogu liikme volitused kolmeks kuuks.

Tšaplõginit asendab keskeraakondlane Igor Jermakov ja Sikkutit sotsiaaldemokraat Andre Hanimägi.

Kesklinnas 536 häält kogunud Anette Mäletjärv (SDE) otsustas peatada volikogu liikme volitused kuni 7. maini 2026. Teda asendab lastepsühhiaater Anne Kleinberg (SDE nimekirjas kandideerinud, kuid erakonda mitte kuuluv).

Tallinna linnavolikogu esimene istung on kavandatud teisipäevale, 2. detsembrile.

Toimetaja: Viktor Solts, Valner Väino

