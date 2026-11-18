Saksamaa pealinnas Berliinis töövisiidil viibinud Soome president Alexander Stubb ei näe tänavu võimalust rahu saavutamiseks Ukrainas. Norra ja Rootsi eraldavad Ukrainale relvade ostmiseks 371 miljonit dollarit. Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva kaht Venemaa lõunaosas asuvat naftatöötlemistehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 18. novembril kell 7.34:

- Stubbi hinnangul tänavu Ukrainas rahu ei saavutata;

- Ukraina ründas kaht Venemaa naftatehast;

- Norra ja Rootsi eraldavad Ukrainale relvade ostmiseks 371 miljonit dollarit.

Ukraina ründas kaht Venemaa naftatehast

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva kaht Venemaa lõunaosas asuvat naftatöötlemistehast.

Ukraina ründas Ilski ja Afipski tehast. Rünnakutest teatasid Ukraina seirekanalid Exilenova+ ja Supernova+, viidates kohalikele allikatele. Mõlemad naftatehased on varemgi Ukraina droonirünnakute sihtmärgiks langenud.

Stubbi hinnangul tänavu Ukrainas rahu ei saavutata

Saksamaa pealinnas Berliinis töövisiidil viibinud Soome president Alexander Stubb ei näe tänavu võimalust rahu saavutamiseks Ukrainas.

Stubb kohtus teisipäeval ka Saksa liidukantsleri Friedrich Merziga. Kohtumise järel antud pressikonverentsil tõi Stubb olulisena esile seda, et eurooplased on nüüd Ukraina rahuläbirääkimiste osas ühise seisukoha võtnud. Stubbi sõnul peavad eurooplased järgmiseks kokku leppima ajakavades, et selgitada läbirääkimiste päevakorda.

"Läbirääkimised on seni olnud üsna segased. Meil on vaja tähtaegu. Teiseks on meil vaja päevakorda," ütles ta ajakirjanikele.

Stubb tõi välja, et Ukraina rahuläbirääkimised on küll edenenud, kuid sellele vaatamata ei usu ta, et rahu saavutatakse veel enne uue aasta algust.

Stubb väljendas ühtlasi lootust, et eurooplased osalevad järgmistes läbirääkimistes Venemaaga.

Lisaks soovib president, et võimalikult paljud Euroopa liidrid vestleksid Putiniga.

"See tuleneb asjaolust, et Venemaal on ainult üks inimene, kes otsustab selle sõja ja rahu üle, ning see on Vladimir Putin," ütles Stubb.

Stubb kirjutas varem teisipäeval sotsiaalmeediaplatvormil X, et ta oli Merziga arutanud Ukraina toetamist, rahupüüdlusi ja Euroopa tulevikku.

"Soome hindab seda, et Saksamaa on pikka aega olnud Ukraina üks tugevamaid toetajaid," kirjutas Stubb.

Soome riigipea hinnangul peab Euroopa kandma suuremat vastutust oma julgeoleku eest.

"Saksamaa näitab eeskuju oma kaitsevõime uuendamisega. Soome on valmis selles osas toetust pakkuma," kirjutas Stubb.

Neljapäeval koguneb Berliinis Ukraina toetav vabatahtlike koalitsioon. Stubbi sõnul toimub koalitsiooni kohtumine väga sobival ajal.

Norra ja Rootsi eraldavad Ukrainale relvade ostmiseks 371 miljonit dollarit

Norra panustab NATO PURL-programmi 300 miljonit dollarit, mille kaudu rahastatakse Ukrainale USA relvade ostmist. Rootsi eraldab 720 miljonit Rootsi krooni (umbes 71 miljonit dollarit), millest 200 miljonit suunatakse PURL-programmi ja 180 miljonit Tšehhi juhitavasse laskemoona hankimise algatusse. Ülejäänud 320 miljoni Rootsi krooni kasutusotstarvet ei ole veel täpsustatud.

Abi eesmärk on tugevdada Ukraina kaitsevõimet, pöörates erilist tähelepanu õhutõrjele. Hiljuti teatas ka Saksamaa, et eraldab NATO PURL-programmile 300 miljonit dollarit, vahendas The Kyiv Independent.

Briti kaitseminister Wes Streeting teatas teisipäeval, et Ukrainale antakse uus 240 miljoni naela suurune abipakett, mis hõlmab üle tuhande täiendava lühimaaraketi õhutõrjesüsteemidele ja üle kümne õhukaitse radari.