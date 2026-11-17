Saabuval ööl liigub madalrõhkkond aeglaselt Põhjalahele. Eesti jääb veel selle servaalale. Öösel sajab mitmel pool vihma ning kohati on udu. Hommiku poole jääb sadusid hõredamaks. Päeval laieneb ida poolt Eesti kohale nõrk kõrgrõhuhari.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ja vihmane ning kohati on udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati rabistab veidi vihma ja võib olla udu. Tuul puhub lõunast ja kagust 4-10, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Plusskraade on termomeetril 1 kuni 6.

Päev tuleb pilves selgimistega ja paigutise vihmasajuga. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on homme 2 kuni 6 kraadi.

Ka neljapäev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ikka vihma ning alles õhtul, mandril, sajud hõrenevad. Reedel tiheneb pilvisus veelgi. Sajab vihma, päeval kohati ka lörtsi ning öötundidel tekib mitmel pool udu. Sooja on neljapäeval ja reedel keskmiselt 4 kraadi. Laupäeval jääb keskmine temperatuur 3 ja pühapäeval 2 kraadi juurde. Nädalavahetus algab pilviselt. Sajab vihma ja lörtsi ning öösel tekib mandril udu. Päeval koondub udu Eesti idaosa kohale. Sajud jätkuvad ka pühapäeval.