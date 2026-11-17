Varem perearstina tegutsenud sotsiaalminister Karmen Jolleril on jätkuvalt oma nimistu, ehkki seaduse järgi võib pikaajaline asendamine kesta kuni ühe aasta. Prokuratuuri hinnangul on see vastuolus tervishoiuteenuste korraldamise seadusega, kuid ei ole karistatav kuriteona.

Karmen Joller (Reformierakond) sai sotsiaalministriks eelmise aasta märtsist, kuid tal on senini alles oma perearstinimistu, kuhu kuulub terviseameti andmetel 1745 inimest. Joller on lubanud, et algatab nimistu loovutamise protsessi järgmise aasta jaanuaris.

Prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Jukko Nooni ütles ERR-ile, et prokuratuuri hinnangul on pikaajalise asendamise maksimaalse tähtaja ületamine vastuolus tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatuga.

Nimelt ütleb seadus, et pikaajaline asendamine võib kesta kuni ühe aasta, erialase enesetäiendamisega seotud koolituse korral kuni kaks aastat ja vanemapuhkuse korral vanemapuhkuse lõppemiseni.

Siiski ei ole nimistuga perearsti asendamise maksimaalse tähtaja ületamine Nooni kinnitusel karistatav kuriteona.

"Samuti ei kohaldata korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõike 3 punkti 1 kohaselt toimingupiiranguid õiguse üldakti vastuvõtmisel ega selle vastuvõtmises või ettevalmistamises osalemisel," lausus Nooni.

Jolleri juhitud sotsiaalministeerium on välja töötanud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu, mille järgi saab perearsti asendada mitte aasta, vaid seni, kuni tema aeg valitavas ametis läbi saab.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul tekitab see küsimuse, miks püüab Joller selle asemel, et nimistust loobuda, hoopis olukorda seadustada. Kovalenko-Kõlvart lubas Jolleriga seotud küsimuste arutamiseks kutsuda kokku erikomisjoni istungi.

Prokuratuuri nõunik ütles, et toimingupiirangud ei kohaldu korruptsioonivastase seaduse kohaselt õiguse üldakti vastuvõtmisel ega selle vastuvõtmises või ettevalmistamises osalemisel.

Samale erandile on Joller ise sotsiaalmeedias viidanud ning ühtlasi kinnitanud, et ei saa sellest, et tal on jätkuvalt perearsti nimistu, mingit kasu.

"Riigikogu liikmena tegin väiksemas mahus vastuvõtte edasi, kuid valitsuse liikmena ei ole seda võimalik teha ning seetõttu lõpetasin töölepingu perearstikeskusega enne, kui asusin ministri ametikohale," teatas Joller. "Ma ei tegutse ühelgi töölepingu või teenuse osutamise lepingu alusel ega kuulu ühegi tegutseva AS-i, OÜ või tulundusühistu juhatusse ega nõukokku."

Sotsiaalminister lisas, et tal pole perearstikeskusega ühtegi lepingut ning ta pole ka praksise omanikeringis.

"Pearaha läheb perearstikeskusele. Ma ei saa mingit kasu sellest, et mul on nimistu. Minu patsiendid on hoitud minu väga heade kolleegide poolt ja vastavalt kokkuleppele perearstikeskusega, kes on korraldanud asendused," ütles Joller.

ERR uuris ka tervisekassalt, miks ei ole Jollerilt nimistut ära võetud ja kas see on õiglane tema nimistu patsientide suhtes, kuid tervisekassa ei pidanud võimalikuks teemat enne kolmapäeva kommenteerida.