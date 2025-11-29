Värskas toimunud õpilasfirmade laadal oli kohal rekordarv ettevõtteid

Setomaal Värskas toimus 12. korda õpilasfirmade laat, kuhu tuli kohale rekordarv andekaid noori üle Lõuna-Eesti.

Tartu õpilasfirma Kihik müüs laadal vihikuid, mida saab omavahel kokkuliita.

"Kas teil on vihik kunagi täis saanud? Meie Maru ja Johannesiga märkasime ka just täpselt sama probleemi," lausus õpilasfirma Kihik looja Fred Paadik.

Konkurentsi on laadal iga aastaga aina rohkem. Tänavu oli kohal 56 õpilasfirmat ja kuidagi tuleb ostjateni jõuda. Mõni asi kõnetab muidugi ise, näiteks Estnova sõnumiga meeste aluspesu.

"Inspiratsiooni on tulnud kindlasti August Sabbest, et panna oma vint peale, siis panime ka aluspesule natuke huumorit ja Eesti ajalugu juurde," sõnas õpilasfirma Estnova looja Markus Kahre.

Maiu Vislapuu tuli kohale Võrust, et näha noorte huvitavaid tooteid.

"Tänapäeva noored on nii leidlikud ja see, mida ma tulin siia otsima, selle ma ka leidsin, sest tõesti, see kõik, mida noored on välja mõelnud, mida nad pakuvad, see on lihtsalt fantastiline," ütles Vislapuu.

Korraldajate sõnul oli tänavune laat väga mitmekesine. Iseäranis palju oli erinevaid lauamänge, aga loomikult lähevad noorte ideed iga aasta ka aina paremaks ning pakutavad tooted peegeldavad alati noorte endi huve.

"Nad proovivad, mängivad ja kompavad ning ikkagi tihtipeale jõutakse selle ideeni, et mis sind ennast ikkagi kõnetab. Ühtegi noort ei saa panna tegema asju, mis teda otseselt ei kõneta," lausus õpilasfirmade laada korraldaja Ingrit Kala.

Näiteks muusikahuvilised noored panid kokku Eesti muusika kaardimängu, kus mängijatel tuleb arvata kaardil olevate laulusõnade järgi loo pealkiri ja esitaja.

"Iga generatsioon saab mängida. Siin on vanemaid laule, on uuemaid laule. Meie kuulame väga palju muusikat ja tundus lahe idee teha see õpilasfirmana," ütles õpilasfirma Lüürify looja Adrian Asik.

Muidugi ei jäta noored reageerimata ühiskonnas toimuvale. Saatses Saaboldas elav 3. klassi õpilane Hendrik peab saapa sulgemise pärast nüüd varem ärkama ja ka tee kooli on pikem. See kõik andis inspiratsiooni teha Saatse saapa magnet.

"Kuna Saatse saabas läks kinni, siis see on hea mälestus. Inimesed ütlevad, et väga ilusad ja hea ajalugu," sõnas minifirma Magnetico looja Hendrik Kruusamäe.