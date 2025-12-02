X!

Töösturid: Saksamaa majandus on sõjajärgse ajastu sügavaimas kriisis

Välismaa
Saksamaal asuv Ruhri tööstuspiirkond
Saksamaal asuv Ruhri tööstuspiirkond Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Saksamaa Tööstuse Liit hoiatas teisipäeval, et riigi majandus on Teise maailmasõja järgse aja sügavaimas kriisis.

Saksa töösturid kutsusid valitsust üles rakendama kiireloomulisi meetmeid majanduse elavdamiseks.

"Euroopa suurim majandus on vabalanguses, kuid föderaalvalitsus ei reageeri piisavalt otsustavalt," ütles Saksa Tööstuste Liidu president Peter Leibinger.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD tõstis samas olulisemate majanduste, eelkõige USA ja euroala kasvuprognoose, märkides, et maailmamajandus on sel aastal raskustele vaatamata olnud üllatavalt vastupidav.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

