WSJ: Saksamaa näeb senise majandusmudeli kadumisel väljapääsu relvatootmises

Saksamaa majandusmudel, mis on pikka aega sõltunud autotööstusest, on hakanud murenema nõudluse vähenemise ja Hiina elektriautode konkurentsi tõttu, tõdes WSJ artiklis, mida vahendas Ukraina väljaanne LIGA.net.

Valitsuse andmetel kaob Saksamaa tööstuses iga kuu umbes 15 000 töökohta, sealhulgas autotööstuses, mis oli varem majanduse mootoriks. Praegu langevad suurte autotootjate kasumid järsult: Mercedes-Benzi kasum on langenud 49 protsenti ja Volkswageni oma 44 protsenti.

"Vastus on sama radikaalne kui kriis ise: tööstusbaasi ümbermõtestamine lääne arsenaliks," kirjutas WSJ.

Ameerika julgeolekugarantiide nõrgenemise ja Venemaa agressioonihirmu keskel on valitsus vabastanud ligi triljon eurot kaitsevaldkonna rahastamiseks. Ligi 90 protsenti Euroopa riskikapitalist kaitsetehnoloogias läheb nüüd Saksa ettevõtetele, viitas WSJ.

"Euroopa peab suutma ennast kaitsta – ja see tähendab ka tugeva julgeoleku- ja kaitsetööstuse loomist, millele saame toetuda," ütles majandusminister Katharina Reiche.

Koos oma kolleegidega, sealhulgas kaitseministriga, edendab Reiche raskustes olevate tsiviiltööstuste ümberkujundamist kaitsevaldkonna ettevõteteks. "Olemasolevate tootmiskohtade ümberkujundamine teistest tööstusharudest võiks vähendada takistusi kodumaise tootmisvõimsuse suurendamisel," ütles ta.

WSJ toob välja, et Volkswagen peab läbirääkimisi Iisraeli õhukaitsesüsteemi Raudkuppel komponentide tootmiseks ja Schaeffler, üks maailma juhtivaid autotööstuse komponentide tarnijaid, toodab juba droonide mootoreid ja soomukite pardasüsteeme. 162-aastane sisepõlemismootorite tootja Deutz on oma fookuse nihutanud Saudi Araabias kasutatavate Patriot õhutõrjesüsteemide elektrimootorite tarnimisele, samuti erinevate mehitamata süsteemide ja soomukite komponentidele, suurendades tulusid 15 protsenti ilma suuremate koondamisteta.

WSJ meenutas ka, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon soovib oma riigi autotootjatelt ja teistelt ettevõtetelt suuremat rolli relvade tootmises, mis meenutaks Teise maailmasõja ajal kasutatud tavasid.