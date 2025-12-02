Väätsa jõuluaknad ootavad taas uudistajaid

Väätsa pisikese külakogukonna algatatud akende jõulu-eelne ehtimine on muutunud nii populaarseks, et kõigile soovijaile aknaid ei jagugi. Väätsa vaateaknad on üheksa aastaga muutunud Järvamaa suurimaks talviseks turismiatraktsiooniks.

Väätsal kaunistasid oma aknaid nii üks tuntumaid väätsalasi Lauri Läänemets kui ka kohaliku lasteaia töötajad.

"Sellel aastal on meil õppeaasta teemaks muinasjutud ja igivana lugu Lumivalgekesest kõnetas meid kõiki. Nii me hakkasimegi akent meisterdama," lausus Väätsa lasteaia direktor Liia Koppel, lisades, et tööd rügasid teha nii lapsed kui ka paljud teised.

"Terve meeskond oli taga. Kes korjas sammalt, kes tõi loomakesi, kes tõi pöialpoisi, kes Lumivalgekese ja meil on väga osavate näppudega Kaire, kes ehitas kogu konstruktsiooni," sõnas Koppel.

Väätsa jõuluaknad 2025 Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Väätsalased kaunistasid oma rahvamaja aknaid juba üheksandat korda. Kõik soovijad aknaid ehtima ei mahtunudki, aga neid imetlema küll. Viimastel aastatel pole suudetud külastajaid isegi kokku lugeda.

"Ühel aastal me seda tõepoolest tegime ja siis me saime külastajaid sinna 15 000 kanti. Aga viimastel aastatel me loendurit enam ei ole saanud tööle panna, aga sellegipoolest, kui me siin Väätsal ka ise ringi liigume, siis me näeme, et pühade ajal on siin külastajaid ikka väga palju," ütles Väätsa vaateakende projektijuht Evelin Parts.

"Väätsa rahva jaoks on jõuluakende kaunistamine oluline ilmselt selle jaoks, et see ühendab kogukonda, aitab tekitada inimestes sellist muinasjutulist olemist ja tegemist. See on vahva üritus," sõnas väätsalane Maiu Juht.

Vaateakende ehk Väätsa rahvamaja ees ootab külastamist ka jõuluturg, kuhu kohaliku lasteaia töötajad tulid teisipäeval omavalmistatud tooteid müüma, et koguda raha heategevuseks.

"Eesmärk raha kogumisel on lasteaia keldrikorruse remont ja laste väljasõidu raha kogumine," ütles Väätsa lasteaia lapsevanem Sigrit Mäeots.

Väätsa jõulu vaateaknaid saab imetleda igal ajal kuni 6. jaanuari ja piletiraha ei küsita.