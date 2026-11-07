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Krakowis suri tulistamise järel viis inimest

Välismaa
Krakowis toimus tulistamine.
Krakowis toimus tulistamine. Autor/allikas: SCANPIX/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Välismaa

Kohalike võimude teatel toimus Poolas Krakowis tulistamine. Poola meedia vahendab, et hukkunud on viis inimest ja mitmed on saanud vigastada, sealhulgas politseinikud.

Krakowi peaväljakul (Rynek Główny) toimunud tulistamises hukkus viis inimest ning vigastada sai ligikaudu tosin inimest, sealhulgas politseinikke, teatas Väike-Poola (Małopolska) politsei.

Politsei teatas sotsiaalvõrgustikus X, et kohaliku aja järgi kella 15 paiku sõitis üks mees väljakule ja hakkas oma autost juhuslike inimeste pihta tulistama.

Teises teates märgitakse, et politsei tulistas kurjategijat ning ta toimetatakse haiglasse.

Päästeteenistused on sündmuskohal ning elanikel palutakse piirkonda vältida. Politsei uurib rünnaku tagamaid ja kõiki asjaolusid.

Poola peaminister Donald Tusk ütles, et siseminister hoiab teda kursis olukorraga Krakowis pärast traagilist tulistamist.

Uudis on täiendamisel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BBC

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