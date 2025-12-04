Putini režiim mõistis Boriss Akunini tagaselja 15 aastaks vangi

Vladimir Putini režiim peab Akuninit välisagendiks ning kandis ta juba varem terroristide ja ekstremistide nimekirja. Nüüd mõistis kohus ta veel tagaselja 15 aastaks vangi.

Viimase karistuse määramisel võttis kohus arvesse varasemat süüdimõistmist, suvel mõistis sõjaväekohus ta 14 aastaks vangi. Võimud süüdistasid teda toona terrorismi õigustamises ja terroritegevuse toetamises.

Akunin on ka paljudele Eesti lugejatele tuttav, tema teostest on eesti keeles ilmunud mitu raamatut. Kuulsaim tema sulest ilmunud tegelaskuju on vast härrasmehest detektiiv Erast Fandorin, kes tegutseb 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Venemaal.

Akunin on kirjanikunimi, tema pärisnimi on Grigori Tšhartišvili. Ta on üks Venemaa populaarsemaid tänapäeva kirjanikke.

Viimastel aastatel on Akunin aktiivselt kritiseerinud Kremli poliitikat. Ta elab nüüd välismaal, kuna ei toetanud Krimmi poolsaare vallutamist.