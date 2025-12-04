Läänemaal lagunes juba uus koalitsioon

28. oktoobril allkirjastasid Lääne-Nigulas koalitsioonilepingu valimisliit Oma Inimesed (Janno Randmaa), SDE (Neeme Suur) ja EKRE (Hardi Rehkalt). Uuel võimuliidul oli 25-liikmelises volikogus 13 kohta, valimised võitnud, kuid opositsiooni jäänud Isamaal 12 kohta.

Lääne Elu kirjutas, et uue volikogu esimesel istungil 3. detsembril hääletas Lõhmuse kui opositsiooni esitatud kandidaadi poolt 13 volinikku, koalitsiooni kandidaat Kadi Paalistele (SDE) sai 12 häält.

Et koalitsiooni hääled Kullamaal ei pidanud ja volikogu esimeheks valiti Lõhmus, ei ole kindel, kas senine Lääne-Nigula vallavanem ja lagunenud koalitsiooni vallavanemakandidaat järgmiseks neljaks aastaks Janno Randmaa sel kohal jätkab.