Algas konkurss statistikaameti juhi kohale

Lee ütles ERR-ile, et soovib küll kandideerida, kuid lõpliku otsuse teeb kandideerimise tähtajaks ehk 12. jaanuariks.

"Tegemist on väga olulise ametiga, millele avalikkusel on kõrged ootused ja kuna mitmed arendused ja muudatused ametis on alles poole peal, siis kaalun tõsiselt taas kandideerimist, aga lõpliku otsuse teen dokumentide esitamise ajaks," sõnas Lee.

Statistikaameti peadirektori lähiaastate suurimad juhtimisülesanded on töökuulutuse järgi statistika kvaliteedi tagamine muutuvas andmete ökosüsteemis, kus on oluline andmeallikate usaldusväärsus, andmekaitseliste, tehnoloogiliste ja metodoloogiliste probleemide ületamine, statistika ja tehisaru koostoime, ning asutusest riigi andmeteaduse kompetentsikeskuse kujundamine, sealhulgas andmejagamisteenuse arendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded on magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase; vähemalt viie-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus; inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Kandidaadilt eeldatakse ka riigisaladusele juurdepääsu luba või valmisolekut selle taotlemiseks. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandideerija peab muuhulgas esitama essee statistikaameti rollist andmekeskses ühiskonnas.

Statistikaamet on riigi peamine andmete kompetentsikeskus ning andmehalduse korraldaja, kelle ülesanne on seista andmete kvaliteedi eest, kajastada olukorda ühiskonnas ning anda järjepidevalt rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulist ning usaldusväärset teavet.