Suri hinnatud lastearst Adik Levin

Adik Levin sündis 17. augustil 1940 Valgas. Ta on lõpetanud 1959. aastal Pärnu 1. keskkooli.

1968. aastal lõpetas Levin Leningradi pediaatria instituudi, töötas seitse aastat Kasahstanis ning asus 1979. aastal juhtima Tallinna lastehaigla vastsündinute osakonda, mida ta juhtis kuni 2004. aastani.

Tema eestvedamisel sündis Eestis ja Euroopas suur muudatus vastsündinute ravis: esmakordselt lubati emadel viibida haiglas ööpäevaringselt oma enneaegsete ja haigete vastsündinute kõrval.

Adik Levin pälvis oma töö eest mitmeid kõrgeid tunnustusi, sealhulgas Eesti Punase Risti I klassi teenetemärgi ja Tallinna teenetemärgi. Teda tunti kui uuendusmeelset, nõudlikku, kuid ääretult pühendunud arsti, kes seisis alati vastsündinute ja nende perede väärikuse ning heaolu eest.

Tallinna lastehaigla toetusfondi ühe asutajaliikmena andis Levin olulise panuse fondi tegevusse ja selle kasvamisse. Ta leidis fondi töös võimaluse jätkata oma elutööd ka pärast aktiivset arstikarjääri.