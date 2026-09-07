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Ukraina tabas droonidega kolme Venemaa naftatehast

Välismaa
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Kuvatõmmis Ukraina president Volodõmõr Zelenski jagatud videost
Kuvatõmmis Ukraina president Volodõmõr Zelenski jagatud videost Autor/allikas: X/Volodõmõr Zelenski
Välismaa

Ukraina ründas kolme naftarafineerimistehast erinevates Venemaa piirkondades. Vene sõjaväelane jooksis üle ja hävitas sidetorni sügaval Venemaa tagalas, millega võimaldas Ukraina vägedel rünnata üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast, väitis ukrainlasi, krimmitatarlasi ja venelasi ühendav vastupanuliikumine Atesh.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 7. septembril kell 14.35:

- Ukraina tabas droonidega kolme Venemaa naftatehast;

- Ukrainameelsed partisanid saboteerisid Venemaal sidetorni;

- Sotši naftabaas lahvatas taas leekidesse;

- Meedia: Hiina riigifirma varustas Venemaad tootmiseks vajalike materjalidega;

- Zelenski sõnul ootab Ukraina Ühendriikidelt uusi Venemaa sanktsioone.

Ukraina tabas droonidega kolme Venemaa naftatehast 

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina kaugmaadroonid ründasid kolme naftarafineerimistehast erinevates Venemaa piirkondades.

"Meie sõdurid vastavad jätkuvalt proportsionaalselt Venemaa rünnakutele Ukraina vastu. Rjazani oblastis tabati naftarafineerimistehast. Permi krais ja Tatarstanis ründasid naftarafineerimistehaseid meie kaugmaajõud," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Lisaks tabasid Ukraina droonid ründedroonide stardi- ja hoiurajatist Venemaal Kurski oblastis ning "sihtmärki" Mustal merel. Täpsemaid üksikasju presidendi teadaandes ei esitatud, kuid postitusele oli lisatud video rünnakutest.

Zelenski avaldus langes kokku sotsiaalmeediateadetega, mille kohaselt tabasid Ukraina droonid LUKOIL-Permnefteorgsintezi tehast, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid Permis. Tehas asub Ukrainast enam kui 1500 kilomeetri kaugusel.

Ukraina sotsiaalmeediakanali Exilenova+ jagatud videotelt on väidetavalt näha üle Permi lendavaid Ukraina kaugmaadroone ning plahvatuste saatel naftarafineerimistehasest kerkivat suitsu.

Sõltumatu Venemaa väljaanne Astra teatas juba pühapäeval, et Venemaa riiklikule naftahiiule Rosneft kuuluvat Rjazani naftarafineerimistehast rünnati uuesti pärast varasemaid lööke mais ja juulis. 

Tehas, mille aastane töötlemisvõimsus on ligikaudu 17 miljonit tonni, toodab laias valikus naftatooteid, sealhulgas autobensiini, diislikütust, lennukipetrooleumi, kütteõli ja vedelgaasi. Rajatis asub Ukrainast umbes 500 kilomeetri kaugusel.

Väljaande Militarnyi teatel tuvastas NASA süsteem FIRMS soojusanomaalia Rostovi oblastis Doni-äärse Rostovi lähedal asuval Taganrogi kesksõjaväelennuväljal. Süsteem FIRMS kasutab Maa pinnal esinevate soojusanomaaliate ja aktiivsete põlengute tuvastamiseks satelliidiandmeid. Kanal Exilenova+ märkis, et kohalike elanike teadete kohaselt toimus Taganrogile rünnak 7. septembri varasemas pooles.

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et öö jooksul tulistati alla või püüti kinni 306 Ukraina drooni, sealhulgas Permi krai, Rostovi oblasti ja Kurski oblasti kohal, kuid ministeerium ei kinnitanud ühtegi väidetavat tabamust. Aruandes jäeti Rjazani oblast mainimata.

Permi naftarafineerimistehasele antud uued löögid on osa pikemast rünnakute seeriast, mille tõttu tuli tehase töö augustis ajutiselt peatada. Rajatises töödeldakse aastas üle 13 miljoni tonni toornaftat ning toodetakse bensiini, diislikütust, reaktiivkütust ja määrdeõlisid.

Ukraina väed ründasid LUKOIL-Permnefteorgsintezi rafineerimistehast ka 29. juulil. See oli osa laiemast raketi- ja droonikampaaniast, mis on suunatud rindest kaugel asuva Venemaa energia- ja naftataristu vastu.

Ukrainameelsed partisanid saboteerisid Venemaal sidetorni

Vene sõjaväelane jooksis üle ja hävitas sidetorni sügaval Venemaa tagalas, millega võimaldas Ukraina vägedel rünnata üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast, väitis ukrainlasi, krimmitatarlasi ja venelasi ühendav vastupanuliikumine Atesh.

Ukrainameelne sabotöör võttis väidetavalt Ateshiga ühendust ja põletas augustis läbi sidetorni juhtmestiku Venemaa linna Permi lähedal, mis asub umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukrainast.

"Vene sõjaväelane liitus Ukraina vastupanurühmitusega oma erimeelsuste tõttu riigi juhtkonnaga ja sõjaväes nähtud seadusetuse pärast," väitis liikumine.

Torni hävimine häiris piirkonna andmeedastust. Seejärel ründasid Ukraina droonid 21. augustil lähedal asuvat Lukoil-Permnefteorgsintezi naftatehast.

Venemaa ühele suurimale naftatootjale Lukoilile kuuluv Permnefteorgsintezi tehas on üks riigi suurimaid. Rajatis töötleb aastas üle 13 miljoni tonni toornaftat.

Ukraina sõdurid valmistuvad minema rindele Autor/allikas: SCANPIX/Viacheslav Madiievskyi/SIPA

Sotši naftabaas lahvatas taas leekidesse

Venemaa linnas Sotšis asuv naftabaas süttis esmaspäeval taas põlema ehk kolm päeva pärast seda, kui seda ründasid Ukraina droonid, vahendas ajaleht The Kyiv Independent 

Sotsiaalmeediakanalid teatasid veel, et esmaspäeva varahommikul ründasid Ukraina droonid Venemaal asuvat Permi piirkonda. Droonirünnakute tekitatud täpne kahju on esialgu teadmata.

Meedia: Hiina riigifirma varustas Venemaad tootmiseks vajalike materjalidega

Ajalehe The Telegraphi ja veebiväljaande Politico ühine uurimine tuvastas, et Hiina riigile kuuluv ettevõte tarnis Venemaale materjale, mida kasutatakse ründedroonide valmistamiseks.

Telegraph ja Politico vaatasid üle Venemaa dokumendid, milles on kirjeldatud vajalike materjalide üleandmist. Dokumentide kohaselt varustati selle aasta alguses Venemaa riigiettevõtte Rosatomi tütarfirmat, mis valmistab muu hulgas Gerani ründedroonide olulisi komponente.

Telegraph kirjutab, et tegemist on seni selgeima tõendiga, et Hiina riigile kuuluv ettevõte tarnis Venemaale otse materjale, mida kasutatakse sõjatööstuses. USA eksperdid ütlesid, et tarnete ulatus viitab sellele, et Hiina ametnikud olid tarnetest teadlikud.

Hiina on samas korduvalt lükanud tagasi väited, et toetab Venemaa sõjamasina varustamist. Ka Rosatomi pressiesindaja väitis, et firma ja selle ettevõtted tegutsevad täielikus kooskõlas kehtivate seaduste ja regulatiivsete nõuetega. 

Zelenski sõnul ootab Ukraina Ühendriikidelt uusi Venemaa sanktsioone

President Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et Ukraina ootab Ühendriikidelt uue Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi heakskiitmist, kuigi teemat pühapäevastel kõnelustel USA poolega otseselt ei arutatud.

Ukraina president rääkis sellest USA presidendi erisaadikutega antud ühisel pressikonverentsil.

"Ukraina pool loodab kindlasti, et Ukraina suure sõbra Lindsey Grahami suurepärane töö ja pingutused saavad Ühendriikidelt positiivse vastuse. Ja loomulikult me arvestame nende sanktsioonidega. Arvestame selle paketiga," ütles president.

Zelenski märkis, et varasematel kohtumistel oli Ukraina pool saanud sanktsioonipaketi kohta positiivseid signaale ja ootab nüüd hääletust.

Samas rõhutas Zelenski, et ei seosta sanktsioonide küsimust USA esindajate praeguse visiidiga Ukrainasse.

"USA pool seda teemat täna ei tõstatanud ja me ei arutanud seda nendega. Olen absoluutselt kindel, et need pole meie kohtumisega seotud asjad," sõnas riigipea.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1 540 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 497 980 (+1 540);

- tankid 12 332 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 25 284 (+6);

- suurtükisüsteemid 49 311 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2 103 (+7);

- õhutõrjesüsteemid 1 609 (+4);

- lennukid 441 (+0);

- kopterid 355 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid  2 516 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 502 717 (+1 473);

- tiibraketid 5 070 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 145 026 (+591);

- eritehnika  4 647 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, BNS, The Telegraph

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