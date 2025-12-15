X!

Vaatamata soojakraadidele avati Vastseliinas uisuplats

Uisud. Pilt illustratiivne.
Autor/allikas: ERR
Vastseliinas on kohalikud uisutamisentusiastid taas liuvälja avanud ja seda vaatamata soojadele ilmadele.

Kuigi Vastseliinas oli esmaspäeval viis kraadi sooja ja sadas vihma, said juba esimesed uisutajad vastvalminud jääl uisutada. Tänavune talv on aga uisuvälja rajamise teinud keeruliseks.

"Algus oli isegi paljulubav, siis kadus see lumi ja külm, aga tänu külmaseadmetele, on meil võimalik jääd toota ja uisutada siin. Ennekõike käivad siin kohalikud õpilased, hokiklubi liikmed, meil on eraldi iluuisuring, on hokipoisid ja on ka kiiruisuring. Saavad käia ka vabaaja uisutajad, et kohe-kohe oleme avamas siin uiskude laenutust," sõnas Vastseliina hokiklubi liige Taavi Tuvike.

Tuvike ütles, et kõige rohkem pakub nii talle kui teistele vabatahtlikele abilistele rõõmu see, kui uisuvälja kastutatakse aktiivselt..

"Siin juba pühapäeval oli grupp proovijaid. Viis noormeest tulid, et me tahame proovida. Nad olid küll rohkem pikali kui püsti, aga pärast see tunne... Ma küsisin, et kas neil valus ei ole ja öeldi, et ei ja hoopis on selline mõnus väsimus. Teissugune energia tuleb kohe siis," ütles Tuvike.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

